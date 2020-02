San Valentino sta per arrivare e se il vostro amore ama leggere o avete deciso di regalarle un bellissimo libro, ecco come creare un delizioso segnalibro a cuore.

Creare un dono romantico con le proprie mani è davvero un modo speciale per dimostrare l’amore in in un giorno importante come quello di San Valentino. Sono moltissimi gli oggetti che si possono confezionare per la persona amata, ma uno da portare sempre con se, soprattutto se si nutre la passione per la lettura, è il segnalibro.

Scopriamo come confezionarne un romantico segnalibro con un cuore morbido e tenerissimo, magari da inserire in un libro di poesie d’amore.

Come confezionare il segnalibro a cuore per San Valentino | il video tutorial

Per confezionare il segnalibro a cuore per San Valentino, avrete bisogno di:

gomitolo di lana rossa

forbici

nastro colorato in stoffa

colla a caldo

Con l’ausilio di due sagome di cartone o in plastica per la creazione di pon pon, creare un pon pon bello denso di colore rosso. Con le forbici, seguendo le indicazioni messe in evidenza nel video tutorial, sagomarlo per creare la forma di un cuore romantico e morbido. Su di una nastro colorato in una fantasia che preveda il rosso, un rigato in questo caso specifico, si potrà incollare in cima il cuore sagomato. La parte finale del nastro, potrà essere rifinita a coda di rondine con il giusto taglio di forbici.

Sarà semplice e divertente creare un segna posto che potrà essere personalizzato nei colori e nello stile. Il cuore potrà essere di un delicato color pastello con in una nuance più maschile per accontentare ogni innamorato. Non vi resta che seguoire il video tutorial passo dopo passo per creare un regalo fai da te graditissimo!

