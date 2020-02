Ecco l’armadio intelligente firmato Samsung

Samsung irrompe nella vita delle casalinghe come un fulmine e ciel sereno e inventa l’armadio intelligente che lava, asciuga e stira i capi d’abbigliamento.

La vita delle casalinghe potrebbe aprirsi ad una nuova era di pace e relax, questo anche grazie all’arrivo della tecnologia avanzata applicata alla vita quotidiana. Samsung infatti ha inventato l’armadio intelligente, l”Airdresser’ che rispetta l’ambiente e anche le donne.

Il giusto compromesso tra design, funzionalità e tecnologia. L‘Airdresser infatti si presenta come un armadio ma è a tutti i livelli un meraviglioso elettrodomestico che presto potrebbe entrare nelle case di molte persone. Scopriamo tutte le funzioni di questa invenzione colossale.

Airdresser di Samsung | cosa è e come funziona l’armadio intelligente

L’Airdresser di Samsung è davvero l’ultimo gioiello in campo di tecnologia applicata alla vita quotidiana. Un armadio che lava, asciuga e stira i capi di abbigliamento che ospita. Questo elettrodomestico dunque darebbe una ‘sonora spallata’ a lavatrice, asciugatrice e ferro da stiro regalando ogni giorno capi perfetti pronti ad essere indossati.

Niente più pile di panni da mettere in lavatrice, ore passate a stendere il bucato o a piegare gli indumenti appena usciti dall’asciugatrice. Ma vediamo come funziona l’armadio intelligente. I capi di abbigliamento vanno appesi, nell’armadio c’è posto per appendere giacche, abiti, pantaloni e anche per gli accessori come foulard o cravatte. Ogni gancio che accoglie un capo di abbigliamento una volta avviato il programma, rilascia vapore e pressione in grado di rimuovere i germi, detergere i tessuti e smacchiarli. Un filtro deodorante elimina ogni cattivo odore come quello di tabacco o di sudore.

I programmi che si possono avviare nell’Airdresser sono diversi, il ‘Jet Air‘ elimina la polvere accumulata sugli abiti così come l’ ‘Air Hanger‘ mentre il ‘Jet Steam’ provvede ad igienizzare i capi di abbigliamento. Dopo la detersione degli abiti, si passa ad un programma finale di asciugatura a bassa temperatura e a pompa di calore che elimina anche ogni tipo di piega.

Nella parte inferiore dell’armadio ci sono dei contenitori di acqua portatili e l’armadio è programmato per igienizzarsi da solo con getti d’aria e vapore.

Secondo Samsung questo tipo di elettrodomestico gioverebbe non soltanto alla vita delle donne, ma all’ambiente, visto che funziona senza detersivo e anche a livello economico poiché si eliminano tre elettrodomestici e quindi si riducono anche i consumi. Ma quanto costa l’armadio intelligente? Nello shop on line di Samsung UK è in vendita a 2000 sterline, quindi 2368 euro.

