La tisana sgonfia, ecco come funziona

Sono molti i metodi che possiamo adottare per ridurre la circonferenza in vita. Come questa sana tisana sgonfia pancia che va abbinata però ad un regime alimentare corretto.

Se vogliamo dire addio alla nostra pancetta, dobbiamo per prima cosa scordarci che esistano dei prodotti magici. Per perdere peso e grasso in pancia ci vuole una sana alimentazione, movimento e rinunce. Ma anche se non esistono pozioni magiche possiamo affidarci a qualcosa che ci aiuta a raggiungere il nostro obbiettivo. Quella di cui parleremo oggi è una tisana sgonfia pancia che ci permetterà di perdere chili là dove serve, ma anche digerire e accelerare il metabolismo

Sono molte le cose che ci possono aiutare: tisane, creme, esercizi che se accompagnati ad alcune semplici e pratiche regole riescono a fare raggiungere l’obbiettivo desiderato. Ma prima di andare a vedere nel dettaglio questa tisana e la sua preparazione vediamo quali sono lle regole base che possono aiutarci.

Se si desidera perdere il peso, la cosa che dobbiamo fare assolutamente è condurre uno stile di vita sano e eliminare dalla nostra alimentazione cibi grassi, zuccheri, dolci. Ma nulla può funzionare se non ci abbiniamo esercizi fisici e movimento. Tisane, creme e frullati possono però venirci in soccorso.

Leggi anche -> Mela e cannella: il magico duo per perdere peso

Tisana Cannella e alloro per sgonfiare la pancia.

Uno degli aiuti più efficaci e senza alcun dubbio la tisana alla cannella e alloro. Guardiamo con attenzione i due elementi occupandoci dei benefici di entrambi. La cannella aiuta ad accelerare il metabolismo e che quindi ci aiuta a ridurre il peso, perché ci aiuta a consumare più grassi e a regolarizzare la presenza di zuccheri nel sangue.

Ricco di caratteristiche importanti anche l’alloro che ha delle grandissime proprietà benefiche. Infatti l’alloro favorire la digestione e ci aiuta a limitare la produzione di gas intestinali permette così di depurarci espellendo le tossine.

Leggi anche -> Dieta: i dieci cibi da non mangiare di sera

Vediamo come preparare la tisana sgonfia pancia.

Ingredienti

acqua 1l

cannella 2 stecche

alloro 10 foglie

Facciamo bollire l’acqua e immergiamoci dentro la cannella e l’alloro. Dopo di che abbassiamo il fuoco e lasciamolo per almeno 15 minuti. Facciamola raffreddare e beviamola. L’ideale è sicuramente prima di cena e di colazione, i risultati saranno evidenti.