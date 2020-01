Mela e cannella | Il magico duo per perdere peso

Mela e cannella sono due alimenti che insieme si rivelano sorprendentemente utili per chi vuole perdere peso.

Ci sono alimenti che vantano proprietà indescrivibili e che apportano all’organismo svariati benefici.

Tra questi spiccano sicuramente le mele e la cannella.

Ma cosa accade se si uniscono due alimenti così diversi tra loro? Grazie alle proprietà snellenti di entrambi i cibi, si può ottenere un aiuto più che valido (oltre che saporito) per migliorare la propria forma fisica con pochi sforzi.

Proviamo quindi a scoprire perché mela e cannella insieme sono un valido aiuto per velocizzare la perdita di peso.

Mela e cannella: mangiarle insieme aiuta a dimagrire

Ad oggi, sono molti gli studi sugli alimenti e sugli effetti che hanno sul nostro organismo.

Tra questi, spiccano senza alcun dubbio la mela e la cannella, alimenti sani e ricchi di proprietà benefiche.

A detta di molti, mangiare una mela al giorno aiuta, ad esempio, ad abbassare i livelli di colesterolo cattivo nel sangue promuovendo al contempo quello buono.

Allo stesso modo, anche la cannella, ricca di proprietà benefiche, agirebbe contro il colesterolo, accelerando il metabolismo e tenendo a bada la glicemia.

Uno studio condotto dall’Università di Napoli Federico II ha portato alla luce due importanti proprietà che questi due alimenti condividono. Sembra infatti che sia la mela che la cannella aiutino a metabolizzare i grassi riducendo l’infiammazione.

Secondo degli scienziati americani, invece, basterebbe un pizzico di cannella per ridurre il grasso che si deposita sull’addome. Ciò avverrebbe grazie al processo di disinfiammazione che coinvolge l’organismo se si mangia cannella tutti i giorni.

Si tratta di effetti benefici che unendo mela e cannella possono aumentare e tutto mangiando qualcosa di buono. Unite insieme, infatti, mela e cannella possono dar vita a dolci davvero prelibati, alcuni dei quali anche dietetici. Cosa che, unita alle loro proprietà, li rende ancora più preziosi.

Riassumendo, quindi, assunte insieme, mela e cannella possono aiutare a:

Ridurre il senso di fame

Aiutare il metabolismo dei grassi

Far smaltire il grasso in eccesso, specie sull’addome

Ridurre il colesterolo cattivo

Promuovere il colesterolo buono

Tenere sotto controllo gli zuccheri nel sangue

Accelerare il metabolismo

Come mangiare insieme mela e cannella?

Le ricette in questo caso sono tantissime, trattandosi di due alimenti che si sposano bene tra loro.

Mela e cannella si possono inserire in diversi dolci come lo strudel o una torta da colazione.

E si possono anche mangiare in modalità più dietetica. Qualche esempio? Insieme possono essere aggiunte ad uno yogurt greco per una colazione energetica, sana e golosa. Si può realizzare una mela cotta con aggiunta di cannella o creare un budino a base di mela e cannella.

Le possibilità sono praticamente infinite, specie se si ha fantasia e voglia di sperimentare.