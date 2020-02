Alketa Vejsiu | Chi è, età, altezza, carriera e vita privata

Chi è Alketa Vejsiu? Bellissima, famosissima in Albania, è una star della televisione albanese. Ecco età, carriera e vita privata.

Chi è Alketa Vejsiu? Bellissima, con un fisico mozzafiato, è una vera e propria star della tv albanese. Andiamo a scoprire qualcosa in più.

Nome: Alketa Vejsiu

Età: 36 anni

Altezza: –

Luogo di nascita: Tirana (Albania)

Data di nascita: 19 gennaio 1984

Segno zodiacale: Capricorno

Professione: conduttrice

Account social: https://www.instagram.com/alketavejsiu/



Alketa Vejsiu: vita privata

Alketa Vejsiu è nata a Tirana il 19 gennaio 1984. Cresciuta in una famiglia che le ha fatto respirare amore, è riuscita a coltivare le sue passioni e il suo talento diventando una vera star in patria. Bellissima, con un viso strepitoso e un fisico mozzafiato, Alketa ha conquistato il pubblico con la sua indiscutibile bellezza, ma anche con la sua professionalità.

Nel 2007 si è laureata in Economia aziendale all’Università di Tirana. Ha lavorato come project manager in alcune potenti aziende albanesi e si è specializzata seguendo alcuni corsi presso l’Università di Harvard.

Alketa è sposata con Ardi Nelaj ed è un noto costruttore e uomo d’affari. La coppia è convolata a nozze nel 2006 e ha due figli Nicole e Lionel.



Alketa Vejsiu: la carriera

La carriera nel mondo dello spettacolo di Alketa comincia in radio con Top Albania Radio. Quando aveva soli 17 anni, la cineasta Vera Grabocka la sceglie per condurre 12 Dreams of a Summer Night, un format dedicato alla danza sportiva europea. E’ considerata la Maria De Filippi della televisione albanese e ha condotto programmi di grandissimo successo come Ballando con le stelle, X Factor e Chi ha incastrato Peter Pan.

A febbraio 2020 è una delle donne scelte da Amadeus per affiancarlo nella conduzione del Festival di Sanremo. “Sto piangendo dalla gioia! È il giorno più felice della mia carriera! Grazie Albania. Grazie Italia. Che onore. Sanremo 2020, 70^ edizione”, ha scritto su Instagram dopo l’annuncio ufficiale.