Francesca Sofia Novello punzecchia Amadeus

Francesca Sofia Novello ha punzecchiato Amadeus e gli autori circa il commento sulla sua persona diventato virale.

Chi ha seguito le ultime vicende legate all’imminente Festival di Sanremo saprà benissimo della frase di Amadeus che in conferenza stampa si è complimentato con Francesca Sofia Novello per la sua capacità di restare un passo indietro rispetto al fidanzato Valentino Rossi.

Intervistata da Grazia, la modella è tornata a parlare di quanto accaduto, rivelando anche qual è stata la reazione del fidanzato.

Francesca Sofia Novello dice la sua sulle parole di Amadeus

In una lunga interista rilasciata per il settimanale Grazia, Francesca Sofia Novello è tornata a parlare della sua partecipazione al festival e della frase pronunciata da Amadeus e diventata improvvisamente virale.

La Novello ha così dichiarato di essere ben altro oltre che una bella donna e la fidanzata di Valentino Rossi. Prima della famosa conferenza stampa, però, nessuno le aveva mai chiesto cosa facesse nella vita.

A suo dire, infatti, gli autori non sapevano praticamente nulla di lei. Non erano neppure a conoscenza del fatto che nella vita studia giurisprudenza e che si mantiene facendo la modella da quanto aveva 14 anni.

Tutte informazioni che la Novello sostiene di aver anche fatto seppur passate in sordina.

Parlando di Amadeus, la modella ha proseguito ammettendo di essere rimasta ferita dalle sue parole.

Ciò nonostante ha poi aggiunto che, anche se si sarebbe potuto preparare meglio, sa che il presentatore del Festival era in buona fede.

Riguardo al fidanzato, invece, Francesca Sofia ha detto che Valentino le è stato vicino, ricordandole più volte chi era e consigliandole di ridimensionare tutta la questione.

Tornando alle parole di Amadeus, la modella ha ammesso di comportarsi come una qualsiasi donna innamorata e di assecondare i ritmi di Valentino. Il tutto in un rapporto nel quale ci si fa forza l’un l’altro, esattamente come all’interno di ogni coppia sana e innamorata.

Parole pregne di significato e che la modella ha rilasciato per Grazia. Qui, Francesca ha infatti detto la sua su un argomento che ha dato davvero scalpore, mobilitando persino tanti vip che in questi giorni hanno deciso di dare la loro opinione in merito. Ne è un esempio Michelle Hunziker che con una storia su Instagram ha tuonato contro Amadeus, tornando a parlare di maschilismo e di ciò che ancora nel 2020 non va nel nostro paese come nel resto del mondo.