Makeup | Hermes lancia i primi rossetti ricaricabili

Hermes lancia la sua prima collezione di makeup, dei rossetti dal packaging accattivante e rigorosamente ricaricabili e plastic free.

Hermes ha lanciato la sua prima collezione di rossetti e lo farà a Marzo e in stile chic ed eco sostenibile. I rossetti infatti, non avranno soltanto una texture confortevole e delle tonalità uniche, ma un packaging che affonda lo stile nell’arte e un concetto davvero apprezzabile di sostenibilità. I rossetti infatti saranno ricaricabili e plastic free.

Il lipstick Hermes infatti, sarà un prodotto di lusso ma che aprirà la frontiera del makeup ad un nuovo concetto di bellezza e stile, quello nel pieno rispetto dell’ambiente.

Lipstick Hermes | il nuovo concetto di stile e bellezza eco sostenibile

Hermes, il marchio di lusso dell’abbigliamento e degli accessori, dopo i profumi, punta alla bellezza con una linea di lipstick che saranno in vendita dal prossimo marzo. Una collezione di rossetti stilosi e con un concetto di base davvero innovativo, quello del rispetto per l’ambiente. I lipstick infatti, saranno ricaricabili e la loro confezione sarà rigorosamente ‘plastic free’.

Una volta terminato il prodotto, si potrà riempire di nuovo acquistando soltanto la ricarica, in questo modo si limiteranno gli sprechi e la confezione del rossetto diventerà un prezioso cofanetto, un’opera d’arte dallo stile inconfondibile. Un cilindro multicolore dai meravigliosi accostamenti cromatici firmato da Pierre Hardy, direttore creativo dei gioielli della maison.

I rossetti saranno disponibili in 24 nuances e in diverse texture la matte e la satin. Ma il tocco in più che contraddistinguerà questi rossetti, sarà la nota olfattiva creata in esclusiva per Hermes dal naso di Christine Nagel.

