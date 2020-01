Calcolate la vostra compatibilità amorosa a partire dalle date di nascita

Scoprire se siete fatti l’uno per l’altro è molto semplice: dovete solo leggere il profilo corrispondente al numero che otterrete addizionando i numeri dei vostri percorsi di vita. Ecco come ottenere questi numeri.

Vuoi conoscere il numero relativo al tuo percorso di vita? basta addizionare tutti i numeri che compongono la tua data di nascita. Per esempio se sei nato l’11 Febbraio del 1981 dovrai calcolare 1+1+2+1+9+8+1=23 e poi 2+3=5. 5 quindi è il numero del tuo percorso di vita.

A questo punto aggiungi il tuo percorso di vita a quello del tuo partner. Se il risultato dell’addizione supera nove, riduci ulteriormente come fatto prima per ottenere una cifra compresa tra 1 e 9. Divertiti a scoprire tutte le compatibilità amorose tra i diversi percorsi di vita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Compatibilità di coppia e percorsi di vita

Amore compatibilità per una coppia 1

Se siete una coppia 1, discutete molto per ego. Ognuno ha una personalità intraprendente, quindi può essere molto ricco, profondo, stimolante individualmente e allo stesso tempo un pò “né con te né senza di te”. Vi rincorrete per riconciliarvi sempre meglio. Spesso discutete animatamente. Ciò non significa che siete una coppia destinata a separarsi, ma sono necessarie concessioni e conciliazione per poter sperare di registrare la relazione nella durata.

Amore compatibilità per una coppia 2

In una coppia 2, siete entrambi amanti, amici, amori … È tutto allo stesso tempo nella vostra storia. C’è una grande complementarità ma spesso uno dei due rimane fuori dai piedi per aiutare l’altro a mettersi sotto i riflettori. In generale, è una coppia in cui ognuno trova il suo posto naturalmente senza necessariamente entrare nel conflitto. La coppia 2 è anche una coppia creata per la maternità, poiché il 2 rappresenta la Papessa nei Tarocchi. Quindi siete tu + lui/lei = bebè nella culla.

Amore compatibilità per una coppia 3

La coppia 3 è una coppia impegnata, che passerà sicuramente davanti al sindaco e al sacerdote per firmare una bellissima alleanza con l’anello al dito. La terza carta rappresenta l’Imperatrice nei Tarocchi: rappresenta contratti, progetti, tutto ciò che formalizziamo. In una coppia 3, è davvero un impegno che prendi, con il desiderio di sviluppare la tua relazione a livelli diversi. Siete destinati a prosperare perchè siete abili nell’unire le forze attorno a un progetto comune, che consoliderà la relazione.

Amore compatibilità per una coppia 4

Una coppia 4 è una coppia quadrata. Il 4 rappresenta le quattro mura della casa. Il tuo verdetto è chiaro come un business: investi. In una coppia 4, l’impegno è serio, è fatto per durare. È una felicità costruttiva e che si materializza materialmente attraverso una casa, un investimento nel settore immobiliare. E perché non iniziare un’attività insieme. La coppia 4 è un’unione di costruttori. La coppia 4 è si costruisce come si sviluppano i progetti, insieme.

Amore compatibilità per una coppia 5

La coppia 5 è contemporaneamente molto arricchente e non necessariamente rassicurante … Il 5 è indipendenza, movimento, flirt, libertà. Immagina che, in questa coppia, vi sia la necessità di agire come più piace, senza considerare se piace all’altro. Ciò presuppone di fidarsi l’uno dell’altro. All’inizio può essere fantastico: non ci impegniamo, ci vediamo di tanto in tanto… poi, a poco a poco, ci possono essere dubbi da una parte o stanchezza dall’altra. Quindi è una coppia che può essere molto forte al momento, ma che può anche essere fugace. Il domani non è necessariamente rassicurante.

Amore compatibilità per una coppia 6

In una coppia 6, puoi prosperare se segui un percorso artistico. Se tutti possono davvero seguire i propri desideri. D’altra parte, se uno dei due è frustrato o deve sacrificarsi per amore, dopo un pò potresti ritrovarti in un vicolo cieco. C’è davvero un’armonia da trovare, ma per trovare questa armonia, devi sapere come discuterne. Devi anche prendere le giuste decisioni. Ed è qui che può essere difficile: ci possono essere esitazioni, paura di fallire o dubbi … Uno dei due trarrà la sua forza dallo sguardo dell’altro, ma alla fine per un momento, può essere un pò vampirizzante. A lungo termine, la stanchezza rischia di calmarsi e puoi ritrovarti in un vicolo cieco. La coppia 6 è una coppia che deve trovare un equilibrio cercando di armonizzare i propri desideri.

Amore compatibilità per una coppia 7

La coppia 7 può essere un incontro magico, amore a prima vista … Potresti essere sorpreso da questa storia! All’inizio, potresti aver pensato di non fare un lungo viaggio insieme, e poi vi ritrovate entrambi in pensione, ancora innamorati e forse anche più di quanto non foste all’inizio. La coppia 7 è una coppia piena di sorprese. Attenzione però, queste sorprese possono essere buone, ma possono anche essere sconvolgenti. Se uno dei due è chiamato a prendere il volo, l’altro farà molte domande, chiedendosi se seguirà o meno il prescelto del suo cuore nel suo viaggio, anche se deve rinunciare ai propri ideali. Parliamo molto in una coppia 7, ci chiediamo, mettiamo in discussione i sentimenti e a volte può essere spaventoso. Nulla è mai scontato. Ma, all’improvviso, vogliamo sempre riconquistarci!

Amore compatibilità per una coppia 8

La coppia 8 è riconoscibile per la sua bella casa, la sua bella macchina, il suo cane in fondo al letto, la TV maxi schermo … È un’unione molto materiale, collocata nella realizzazione e nell’espansione. Tutti si rimboccano le maniche per mettere le loro energie, abilità, qualità e sforzi al servizio della coppia in modo che possa prosperare cercando di avere una buona situazione finanziaria. Questa coppia tende al comfort e opta per un futuro garantito.

Amore compatibilità per una coppia 9

La coppia 9 è una coppia di artisti, un po ‘bohémien, umanisti, rivolti verso gli altri e in altruismo. Questa coppia può essere attratta dagli stranieri, vuole viaggiare. È interessata al mondo e può trasformare il suo destino. C’è sempre una nozione di fine del ciclo e di rinnovamento in una coppia 9. Possono esserci periodi di instabilità sul piano materiale. Dovrete rimanere insieme per superare alcuni momenti difficili. Ma sarai in grado di rimbalzare insieme. Superare i test vi renderà ancora più innamorati e più complici. Il 9 simboleggia anche la gravidanza, la maternità, la famiglia. Sono una coppia creata per durare dal momento in cui l’unità familiare è armoniosa e soddisfatta.

