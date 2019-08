Uno studio rivela l’incredibile attività che aiuta a far durare la coppia

Per sempre felici e contenti, non è una mera illusione ma una incredibile verità. Ecco lo studio che rivela l’attività che lega indissolubilmente la coppia

Un’attività molto particolare avrebbe un’influenza positiva sulle relazioni romantiche. Questa è la straordinaria scoperta rivelata da uno studio condotto su un migliaio di partecipanti.

Alcune coppie durano grazie alla comunicazione, alla condivisione, alla benevolenza o l’affetto che provano l’un l’altro. Tuttavia, secondo uno studio del provider di servizi Internet americano CenturyLink, la chiave per una relazione a lungo termine non è uno di questi criteri. Secondo le loro ricerche, per essere felici nell’amore, sarebbe necessario …

Giocare ai videogiochi, e in particolare a Mario Kart

Per arrivare a questa sorprendente conclusione, CenturyLink ha intervistato più di 1000 persone. L’obiettivo: conoscere l’impatto dei giochi per computer e console sulla relazione.

Sembra che questa attività non sia un kill-the-love, al contrario. Una persona su tre di età compresa tra 18 e 24 anni ha affermato che i giochi hanno avuto una buona influenza sulla loro vita amorosa. Più i partecipanti più anziani, questa opinione tende a declinare.

I volontari hanno affermato che il miglior gioco per una relazione soddisfacente è stato Mario Kart, seguito dal gioco di guerra Call of Duty e dal gioco di ruolo Skyrim.

“I videogiochi possono aiutare le persone a lavorare insieme per raggiungere un obiettivo comune, condividere sfide, competere tra loro, risolvere problemi insieme e altro ancora. I videogiochi, come qualsiasi altra cosa, possono essere un’attività condivisa e le attività condivise possono promuovere l’intimità tra le persone “, ha affermato Ryan M. Earl, terapista americano specializzato in consulenza relazionale.

Se da una parte giocare a Mario Kart può incentivare ad affrontare una “sfida” per due e divertirsi, dall’altra il giocare individualmente può anche far emergere problemi di coppia.

Secondo uno studio di Gleeden, il 61% delle donne crede che l’eccessiva pratica dei videogiochi da parte del coniuge li abbia spinti all’infedeltà. Il gioco Fortnite è stato citato dalla piattaforma Divorce Online come uno dei motivi del divorzio. Sembrerebbe che l’eccessiva pratica dei videogiochi da parte di uno solo dei partner della coppia abbia effettivamente, oltre agli effetti dannosi sul giocatore stesso, un impatto negativo sull’altro.

Il tuo partner potrebbe sentirsi solo, meno desiderato o desiderabile, sensazione normale sesi viene preferiti a World of Warcraft o Call of Duty. Oltre a questa seccatura emotiva ci sono anche altre ragioni: immaturità, mancanza di considerazione, tempo che non viene dedicato a fare qualcos’altro (faccende domestiche, hobby), ecc.

Per quanto riguarda i misfatti degli schermi ricordiamo che i medici, ricercatori, scienziati e media concordano sul fatto che bisognerebbe limitare l’uso di smartphone e altre apparecchiature digitali e preferire le interazioni reali, ad esempio, andare a bere qualcosa.

Lo psichiatra Boris Cyrulnik, afferma addirittura che prima di una certa età, potrebbe alterare lo sviluppo del cervello: poiché uno non si sincronizza abbastanza con l’altro, si presenta un disturbo dell’empatia.

