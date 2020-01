Gossip | Federica Pellegrini: “È una questione di cuore”, la foto commuove i fan

Federica Pellegrini riprende ad allenarsi, fra una vasca e l’altra la vediamo in tv con IGT. Qual è il segreto della nuotatrice per restare sempre sulla cresta dell’onda?

Questione di cuore, quello di Federica Pellegrini è un 2020 all’insegna dell’amore e della disciplina. Lo dimostra l’applicazione e la scrupolosità che mette nelle proprie passioni: in vasca, già pronta per i prossimi impegni sportivi con allenamenti e una sfilza di tabelle di marcia da rispettare per arrivare pronta a ciascun appuntamento – anche perchè, fortunatamente, di ritiro non se ne parla per il momento –, e fuori con la nuova stagione televisiva di IGT.

Il talent di TV8, infatti, la vede anche quest’anno nelle vesti di giurata al fianco del collaudato duo Matano-Maionchi, con la novità Bastianich che funge un po’ da outsider. La Pellegrini sa farsi apprezzare – oltre che per le gesta sportive – grazie alla sua schiettezza nei giudizi ai concorrenti e alla sua proverbiale cordialità quando, invece, si tratta di distendersi, sorridere e lasciarsi andare.

Federica Pellegrini, l’amore per il nuoto e la voglia di lottare per ciò che è giusto: i punti fermi della nuotatrice

Inoltre, Fede, è anche una ragazza che non ha paura di esporsi persino nel bel mezzo di polemiche: come è successo recentemente riguardo alla prematura scomparsa del cestista di fama mondiale Kobe Bryant. La leggenda del basket, che ha militato nel recente passato per lo più con i Lakers, è rimasta nel cuore di tutti e la sua inaspettata dipartita ha sconvolto tutto il mondo dello sport: un incidente in elicottero, rivelatosi fatale per lui, la figlia tredicenne e altre sette persone a bordo del velivolo.

41 anni e una vita spezzata. A tal proposito, la Pellegrini ci ha tenuto – anche stavolta a mezzo social – a sottolineare come i giornali italiani non abbiano dato (a suo modesto parere) il giusto risalto all’annosa vicenda. A sostegno delle sue accuse, posta una serie di giornali esteri – che hanno dedicato senza esclusione la prima pagina e in taluni casi l’intera tiratura a Kobe e sua figlia – confrontati con quelli nostrani. La differenza è eloquente. Così la Divina attacca: “Tutto il mondo rende Onore ad un Dio dello Sport!! E noi?!?!…..Al netto dell’importanza che ha il calcio nel nostro Bel Paese… tutto ciò è assolutamente sbagliato!! Lo Sport per me è Altro!! Soprattutto oggi!!”.

Ha ricevuto il sostegno di amici, colleghi e anche di alcuni giornalisti: Marco Mazzocchi in primis, perchè – anche in tal caso – oltre al rispetto dovuto è sempre e comunque una questione d’amore come la stessa nuotatrice ribadisce nel post successivo: costume intero, capelli leggermente bagnati che fuoriescono dalla cuffia con scritto Fede. Non smettiamo mai di averla, verso qualcosa o qualcuno, che sia una passione, un rito, un credo: quando si smette di credere in qualcosa ci si sente un po’ più poveri e smarriti. La giovane trentaduenne di Mirano ce l’ha fatto capire senza mezzi termini, forse è anche e soprattutto per questo che è così amata.

Visualizza questo post su Instagram È tutta questione di ❤️… #hardtraining 👊🏻🏊🏻‍♀️🏊🏻‍♀️ Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88) in data: 28 Gen 2020 alle ore 11:17 PST

