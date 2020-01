Georgina Rodriguez la modella argentina, per festeggiare i suoi 26 anni, ha postato un messaggio nel quale parla di ‘marito’. Solo un modo di dire oppure Georgina e Cristiano Ronaldo nascondono la verita?

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo si sono sposati in grabde segreto? La voce circolava da qualche tempo e si parlava di un segretissimo matrimonio da favola in Marocco, ma poi non si era più detto nulla. L’argomento più gettonato era diventato i goal di Ronaldo e l’ascesa lavorativa di Georgina Rodriguez che vedremo come protagonista al Festival di Sanremo il 6 febbraio.

leggi anche: Georgina Rodriguez snobba Sanremo: il motivo? Un “misero” cachet

Ma a fare ripensare al matrimonio segreto per la coppia più invidiata del calcio nostrano è la stessa Geogina. La modella sulla sua pagina social posta una foto della festa per i suoi 26 anni (ieri) con accanto la sua famiglia felice e sorridente. Ma ecco che nel messaggio spunta una frase che ha fatto subito sobbalzare tutti i paparazzi: “E grazie a mio marito per avermi dato il meglio della vita, i nostri figli. Li adoro”

Perché Georgina chiama così CR 7? Prché si sono sposati o sono in procinto?