Dopo il meritato riposo notturno, l’organismo ha bisogno di riprendersi, perchè durante la notte, il sistema digestivo, così come il resto dell’organismo, si rigenerano, quindi si vanno ad esaurire le riserve energetiche. La colazione deve sopperire a ciò, fornisce il carburante essenziale per poter affrontare un nuovo giorno.

Ciò non significa che bisogna fare il pieno di cornetti, dolci farciti per apportare calorie, basta mangiare alimenti sani e calorici. certo, però, non possiamo abbuffarci di biscotti e cornetti. Ecco i consigli da seguire per una colazione sana ed equilibrata.

Colazione sana ed equilibrata: consigli utili

Seguire un’alimentazione sana ed equilibrata è fondamentale per la nostra salute, ma secondo alcune persone mangiare sano è noioso. Ecco alcuni consigli da seguire per una colazione salutare, da fare ogni mattina, e scoprire inoltre se state facendo la colazione giusta.

Non fare mai una colazione in fretta : è importante rilassarsi e prendersi il tempo necessario, sia per preparare che per mangiare. Non è benefico per il nostro organismo, mangiare in fretta. Se non avete tempo di preparare la colazione, acquistate prodotti salutari da consumare.

: è importante rilassarsi e prendersi il tempo necessario, sia per preparare che per mangiare. Non è benefico per il nostro organismo, mangiare in fretta. Se non avete tempo di preparare la colazione, acquistate prodotti salutari da consumare. Rinunciare allo zucchero bianco : sostituitelo con quello di canna o con del miele.

: sostituitelo con quello di canna o con del miele. Non assumere molti carboidrati : se la mattina iniziate la colazione con: biscotti, cornetti, pane farcito, torte molto elaborate, non va per niente bene. Preferiti cibi più leggeri come i cereali, magari quelli integrali.

: se la mattina iniziate la colazione con: biscotti, cornetti, pane farcito, torte molto elaborate, non va per niente bene. Preferiti cibi più leggeri come i Non troppe proteine : fare il pieno di proteine non va per niente bene, soprattutto se sono di origine animale, preferite quelle vegane, che sono meno tossiche per il fegato.

: fare il pieno di proteine non va per niente bene, soprattutto se sono di origine animale, preferite quelle che sono meno tossiche per il fegato. Caffè : va consumato normalmente, ma con moderazione, magari bevetelo amaro. Potreste però sostituirlo con una bevanda senza caffeina, che possa energizzarti senza agitarti o provocare ansia. Concedetevi il caffè a metà mattinata.

: va consumato normalmente, ma con moderazione, magari bevetelo amaro. Potreste però sostituirlo con una bevanda senza caffeina, che possa energizzarti senza agitarti o provocare ansia. Concedetevi il caffè a metà mattinata. Fai il pieno di vitamine e sali minerali : dopo aver riposato di notte, il nostro organismo, ha bisogno di sali minerali e vitamine, non dimentichiamo anche gli acidi grassi essenziali. Avete mai mangiato i semi di lino e semi di chia? Sono un’ottima fonte di grassi “buoni”.

: dopo aver riposato di notte, il nostro organismo, ha bisogno di sali minerali e vitamine, non dimentichiamo anche gli acidi grassi essenziali. Avete mai mangiato i semi di lino e semi di chia? Sono un’ottima fonte di grassi “buoni”. Consumare con moderazione il latte: soprattutto se avete difficoltà a digerirlo, potrebbe appesantire il vostro stomaco, causando un malessere per l’intera mattinata. Potete scegliere un latte vegetale come quello di soia, di avena o di riso.

