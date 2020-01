Nina Moric mostra un nuovo screen per “smascherare” Favoloso

Nina Moric, durante la notte, ha condiviso sui social nuovi screen di Favoloso, per mostrare la sua verità.

È una lotta senza fine quella scoppiata tra Nina Moric e Luigi Favoloso. Ora che il suo ormai ex compagno è riapparso, portando con se la sua verità su quanto accaduto tra loro, i due sembrano aver dato il via ad un botta e risposta infinito. Uno scambio di accuse e di colpe che prosegue da giorni e che ieri ha dato il meglio (o peggio) di se. Dopo le accuse a Live e ultime parole di Nina che sui social ha dimostrato con degli screenshot che Favoloso aveva parlato persino di ucciderla, nella notte sono infatti arrivati nuovi stralci delle loro conversazioni.

Nina Moric condivide altre parti della sua storia con Favoloso su Instagram

È con un un nuovo screen che la Moric ha deciso di dire la sua sulle ultime parole di Favoloso, dichiarando di non essere lei la malata mentale né tantomeno quella che piangeva per tornare con lui. A riprova di ciò, il suo ultimo screen dove si può leggere:

“Appena ho letto quei messaggi dopo la litigata avevo avuto un’idea. Fingermi moro, cambiare identità e faccia, ma non per uccidere il dittatore cattivo. Per averti di nuovo, per farti innamorare di una persona nuova. Mi sembrava la cosa giusta da fare. Avevo addirittura già trovato il passaporto e un medico che mi rifacesse alcune cose per essere diverso. Poi è arrivata la tua freddezza. Questi modi di fare che mi hanno fatto capire che non c’è amore fra noi. E che quindi avrei rischiato di non riuscirci. Lo avrei fatti per ripartire da 0”

Parole che continuano parlando del sogno di cancellare il brutto per avere un’altra opportunità e di come la freddezza ricevuta in cambio sia giunta a convincerlo che forse avrebbe dovuto sparire davvero per mostrare i suoi sentimenti.

Parole confuse che sembrano aver confuso anche i follower che nelle ultime ore, si stanno dividendo tra chi da ragione ad una e chi all’altro e tutto basandosi esclusivamente su screen (che a detta di Favoloso sono effettivamente suoi ma tagliati per far arrivare un messaggio diverso) ed esternazioni a caldo da parte dei diretti interessati.

La storia tra la Moric e Favoloso sembra avere quindi ancora diversi punti da chiarire. Ora, tutto sta a come risponderà Luigi dopo l’ennesimo screen che riporta le sue parole. Per saperne di più, come sempre, restate sintonizzati.