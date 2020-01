Andrea Montovoli è innamorato? L’attore si lascia andare ad una confessione su un amore misterioso con Paolo Ciavarro nella notte al GF Vip 4.

Andrea Montovoli è innamorato? L’attore, da quando è entrato nella casa del Grande Fratello Vip 2020, non ha parlato spesso di se stesso e della sua vita privata anche se si professa single. Nelle scorse ore, però, si è lasciato andare ad una confidenza con l’amico Paolo Ciavarro a cui ha spiegato che c’è una persona, fuori dalla casa del Grande Fratello, a cui pensa continuamente. Chi è la fortunata?

Andrea Montovoli e un amore misterioso: confessioni al Grande Fratello Vip 2020

Andrea Montovoli che, nei giorni precedenti, ha avuto uno scontro con Ivan Gonzalez prima che l’ex tronista spagnolo fosse eliminato, nelle scorse ore ha parlato d’amore con Paolo Ciavarro. Mentre discutevano di quanto accaduto a Licia Nunez, lasciata dalla fidanzata con un post su Instagram, l’attore si è confidato con il figlio di Massimo Ciavarro confessando di pensare spesso ad una donna conosciuta poco prima che entrasse nella casa. “È una cosa bella” commenta Paolo che cerca di scoprire qualcosa in più.

Montovoli, però, è abbastanza schivo anche se cerca di far capire qualcosa all’amico. “Ti faccio un esempio: tu sei un attore, io sono dietro la telecamera. Non è facile”, afferma. Riflettendo su ciò che prova, Andrea ammette di non sentirsi ancora pronto per condividere con tutti ciò che prova.

L’attore, inolre, spiega che non si aspettava di provare ciò che sta provando pur non vedendola ormai da settimane. “Poteva essere che entravo e mi passava. Ora che so che lo sai mi sono levato un peso”, confessa Montovoli. Chi è dunque la donna che ha conquistato il cuore di Andrea? Alfonso Signorini comincerà ad indagare per saperne di più?