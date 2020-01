Verissimo | Giulia De Lellis: cosa pensa del paragone con la Ferragni

Verissimo | Giulia De Lellis ha rivelato a Silvia Toffanin cosa pensa del paragone con Chiara Ferragni

Giulia De Lellis, come annunciato nelle scorse ore, è tornata da Silvia Toffanin a Verissimo.

La bella influencer ha soddisfatto le curiosità della padrona di casa, che le ha chiesto cosa ne pensasse del continuo paragone con l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni.

In molti, infatti, credevano che la compagna di Andrea Iannone fosse in qualche modo infastidita da questo paragone, beh niente di più falso. Giulia si è detta onorata di ciò. Anche se ci ha tenuto a specificare che lei e la moglie di Fedez hanno un modo di approcciarsi al pubblico, di comunicare, molto diverso.

In quanto hanno età differenti e sono nate in contesti completamente opposti. Nonostante ciò Giulia De Lellis è felice di essere paragonata a Chiara Ferragni e non poteva non annunciarlo in luogo migliore se non a Verissimo.

Giulia De Lellis a Verissimo: “Chiara Ferragni? Un’icona!”

Giulia De Lellis, che durante l’intervista con Silvia Toffanin ha anche lanciato una frecciatina ad Andrea Damante, ci ha tenuto a ribadire che secondo lei Chiara Ferragni non è una semplice influencer o imprenditrice digitale, ma è una vera e propria icona.

Chiara è stata la prima influencer in assoluto e attraverso il semplice uso delle foto è riuscita a costruire un vero e proprio impero, creando che quella che oggi è diventata una vera e propria professione.

“E’ una vera e propria icona” ha rivelato Giulia De Lellis a Verissimo. “Anche se abbiamo due modi di comunicare diversi e viviamo due vite completamente diverse” ha proseguito l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

“Io sono nata in un programma che racconta storie, lei in un periodo in cui si puntava esclusivamente sulle foto” ha concluso.

Giulia de Lellis, tra una confessione e l’altra, ha anche parlato del difficile periodo che sta vivendo Andrea Iannone.