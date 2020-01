Quale pesce acquistare? Come scegliere il mare di provenienza di tale pregiato alimento? In soccorso ci viene la Mappa Mondiale delle Zone di Pescato – FAO, utile per capire quali siano i mari il cui pesce possa tranquillamente arrivare sulle nostre tavole

Molte si ritrovano in panne dentro ad una pescheria o ad un negozio di surgelati perché assalite dal solito dubbio: comprerò davvero pesce buono e proveniente da una zona sicura?

Da dove viene il pesce che mangiamo?

Il consumo del pesce è in genere molto in voga per chi sta seguendo una dieta, per chi segue un’alimentazione completa e genuina e per chi non può farne a meno. È sul genuino e sull’autenticità che vogliamo soffermarci. Il largo consumo di pesce ci porta a distogliere spesso l’attenzione sulla provenienza, ebbene sì, non tutti i pesci sono uguali e non tutti i pesci arrivano dal medesimo posto garantito!

In realtà, il pesce che mangiamo, è frutto di allevamenti. La routine del pesce d’allevamento e il cibo che ingerisce non hanno nulla a che vedere con un pesce che vive libero in mare. Le proprietà che tanto adoriamo del pesce, gli omega 3, vengono assimilati dai pesci mediante pasti a base di altri pesci, plancton e alghe.

Un qualsiasi pesce nutrito in altro modo annienterà il personale valore nutrizionale e sarà così inutile per noi includerlo nei nostri pasti. Un pesce d’allevamento non fornirà al nostro organismo nessun beneficio. Molti dei pesci oggi in commercio provengono d’allevamento e purtroppo, di norma, talvolta cadiamo nella tentazione di comprarlo perché come pesce fresco ci costerebbe una tombola.

Come leggere l’etichetta del pesce

Leggere sempre le etichette e farla diventare un’abitudine non può che aiutarci. Tutte le volte che troviamo scritto allevato in sappiamo che il pesce che stiamo per comprare è meglio riporlo su bancone. Quando invece troviamo scritto pescato con il luogo di riferimento in cui è stato pescato possiamo essere certe che si tratta di pesce di mare. Appunto, abbiamo la certezza che si tratta di pesce di mare, ma quale mare?

Zone SI e zone NO sulla Mappa Mondiale delle Zone di Pesca FAO

La situazione dei mari non fa che aggravarsi e l’inquinamento dilaga, ecco perché, mangiare pesce integro di tutte le sue peculiarità è sempre più difficile. I mari sono colmi di metalli pesanti che vanno ad insidiarsi negli organismi dei pesci ed arrivano a noi che li ingeriamo e che spesso rischiamo di incombere in alti rischi per la salute.

La miglior cosa da fare è scegliere pesce pescato e preferire sempre pesci piccoli come sgombri, sardine, acciughe, triglie. La zona FAO è di norma sempre presente sulle etichette del pesce.

L’Organizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) ha strutturato una mappa specifica chiamata appunto Mappa Mondiale di Zone di pesca. La mappa è divisa in diverse zone ognuna delle quali è contrassegnata da un numero. Uno di questi numeri potete trovarlo sulle varie confezioni del pesce.

La zona FAO di pesca numero 37 riguarda tutto il Mar Mediterraneo e il Mar Nero. Riportiamo le sottozone e le divisioni presenti sul sito mondoconsumatori.it

Atlantico nord-occidentale Zona FAO n. 21

Atlantico nord-orientale Zona FAO n. 27

Mar Baltico Zona FAO n. 27.III.d

Atlantico centro-occidentale Zona FAO n. 31

Atlantico centro-orientale Zona FAO n. 34

Atlantico sud-occidentale Zona FAO n. 41

Atlantico sud-orientale Zona FAO n. 47

Mar Mediterraneo Zone FAO n. 37.1, 37,2 e 37,3

Mar Nero Zona FAO n. 37,4

Oceano Indiano Zone FAO n. 51 e 57

Oceano Pacifico Zone FAO n. 61, 67, 71, 77, 81 e 87

Atlantico Zone FAO n. 48, 58 e 88

Ma veniamo al dunque: le zone più pulite rispetto al resto del mondo sono le zone FAO 27 e 37, le zone più inquinate sono invece le zone FAO 61 e 71. Queste ultime due zone pagano lo scotto del disastro nucleare avvenuto a Fukushima, in Giappone, nel 2011.

Consigli per l’acquisto del pesce

Fare attenzione agli occhi, questi devono essere vividi e ludici, mai opachi

Fare caso, eventualmente, al cattivo odore

I pesci vanno sempre comprati interi, quando il pesce inizia ad emanare un odore sgradevole, questo parte sempre dalla testa. Quindi, per verificare, bisogna acquistare pesci interi.

Scegliere pesce se possibile locale, vero e naturale!

