Pan di mele | La torta che si fa direttamente nel frullatore, velocissima

Pan di mele | La torta che si fa direttamente nel frullatore, la ricetta velocissima, pratica e leggera. Semplicità e bontà in soli 10 minuti!

Il Pan di mele è una torta super veloce da fare, ideale proprio per tutti coloro che hanno poco tempo a disposizione ma che non vogliono rinunciare al sapore del dolce e alla squisitezza delle mele. Un dolce velocissimo, pratico e perfetto per grandi e piccini. Dove risiede la sua semplicità? Ebbene, è uno di quei dolci che si fanno “da soli”; infatti tutti gli ingredienti vengono messi nel frullatore et voilè, il gioco è fatto. Se siete golosi e curiosi, volete sperimentare un modo alternativo di cucinare dolci, non vi resta che seguire le indicazioni di seguito. Con pochi passaggi e pochi ingredienti, la torta perfetta “apparirà” come per magia, sulla vostra tavola: Pan di mele, la torta che si fa direttamente nel frullatore!

Pan di mele | La torta che si fa direttamente nel frullatore

Ciò che ti occorre per fare questa magnificenza di torta sono solo poche cose, anzitutto un frullatore e poi le mele, da mettere al suo interno intere! Il tempo di preparazione è di 10 minuti, la cottura a forno solo 45′ minuti. Ha una preparazione, come dicevamo prima, molto facile, ideale per tutti e un costo bassissimo. Insomma non c’è una cosa che non va, bisogna proprio assaggiarla per capire che avete fatto bene a farla. Per di più, si potrà aggiungere, qualora lo vogliate, alcuni ingredienti a vostra scelta per impreziosire il classico Pan di mele, come per esempio: lo zenzero, la cannella ma anche pinoli e uvetta. La scelta spetta a voi, al vostro gusto ma anche così, al naturale, è perfetta, ve lo garantisco! Ma scopriamo nel dettaglio gli ingredienti che ti serviranno per il Pan di Mele!

Ingredienti per 6 persone

1 uovo

300 grammi di farina

70 grammi di burro

180 grammi di zucchero semolato

16 grammi di lievito per dolci

zucchero a velo per la superficie q.b.

2 mele (rosse o gialle)

Procedimento | Pan di mele – la ricetta

Una volta che avrete tutti gli ingredienti potete iniziare ad assemblare il vostro pan di mele, quindi con l’aiuto di un mixer

montate l’uovo con lo zucchero fino a creare una spuma chiara;

unite il burro ammorbidito a temperatura ambiente, la farina setacciata con il lievito e frullate tutto.

Aggiungete ora le mele, io per comodità e velocità le ho tagliate a pezzettoni grossi togliendo prima il torsolo con un levatorsoli.

Frullate il tutto in modo che tutti gli ingredienti siano ben amalgamati e versate l’impasto in una tortiera imburrata e infarinata oppure foderata di carta da forno o solo inumidita da acqua se utilizzate gli stampi in silicone.

Cuocete il vostro pan di mele in forno preriscaldato a 180° per 45 minuti e fate la prova stecchino prima di spegnere. Se questo non risulta umido, la torta è pronta

e fate la prova stecchino prima di spegnere. Se questo non risulta umido, la torta è pronta Quindi, come ultimo passaggio, spolverate la superficie del vostro pan di mele con dello zucchero a velo non appena si sarà intiepidito.

La vostra torta Pan di mele è pronta, sentirete che bontà!

Il vostro Pan di mele è pronto, per ora non mi resta che augurarvi, buon appetito!

Pan di mele | La ricetta veloce – VIDEO

(Fonte: giallozafferano.it)