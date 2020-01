Astrologia: il tipo di uomo di cui hai bisogno in base al tuo segno zodiacale

Gli astri rivelano come dovrebbe essere l’uomo ideale per soddisfare le aspettative e le necessità di ogni donna dello zodiaco.

L’astrologia tende spesso ad associare il nostro segno zodiacale alla nostra personalità, ma anche al nostro futuro, sia professionale che personale. Poiché ogni donna ha diverse aspettative in amore, gli astrologi la aiuteranno ad individuare l’uomo della sua vita a partire dalle caratteristiche del suo segno zodiacale.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

L’uomo perfetto per ogni donna dello zodiaco

Trovare l’amore è una prerogativa e un desiderio di molte persone, molte donne sostengono che trovare l’uomo dei propri sogni sembra relativamente difficile. In effetti, la compatibilità amorosa dipende da diversi fattori. Come suggerisce il famoso detto “si piglia chi si assomiglia” condividere somiglianze, passioni e attrazione può essere utile per creare una buona armonia nella coppia. È quindi essenziale che ogni donna conosca meglio se stessa in modo da poter rilevare l’uomo che meglio possa soddisfarla.

Ecco l’uomo adatto al tuo segno zodiacale:

1. Ariete

Per te, Ariete, appassionata e impulsiva come sei, l’uomo della tua vita dovrà essere dotato di una forza di carattere simile alla tua, che incoraggerà i tuoi progetti e che ti accompagnerà nel tuo successo. Il tuo uomo deve avere un carisma esemplare che susciterà la tua ammirazione per soccombere al suo fascino. Deve anche essere coraggioso, di mentalità aperta e rischioso per assisterti nella tua avventura, che è la vita.

2.Toro

Donna Toro, la presenza di un uomo al tuo fianco è essenziale. Per te è importante che sia in grado di soddisfare le tue esigenze e che sia lì durante momenti di dubbio e passaggi vuoti nella tua vita. Qualcuno che ti supporterà nelle tue decisioni stravaganti. L’impegno nei tuoi confronti è essenziale e non puoi sopportare le storie di nessun domani. E se condivide gli stessi interessi e valori come te, se è disposto a scendere a compromessi e sacrificarsi per te, sarà un vantaggio e non vorrai mai lasciarlo di nuovo.

3.Gemelli

Se sei nato sotto questo segno zodiacale, sei una persona socievole e hai un gusto particolare per le novità. Lo scambio è essenziale per te e un uomo piacevole che ti fornisce molti spunti è colui che capovolgerà il tuo cuore. Il tuo uomo deve rispettare la tua libertà e la tua indipendenza che non sacrificherai in nessun caso in nome dell’amore.

4.Cancro

Donna cancro, quello che ti serve è soprattutto un uomo che sarà in grado di riconciliarsi tra l’amicizia e l’amore che sentirà per te. Dovrebbe essere la tua guida quando sei titubante, il tuo mentore quando ti senti debole e il tuo protettore quando la fragilità ti assale.

5.Leone

L’uomo dei tuoi sogni è sincero e onesto. Un uomo franco che non avrà paura di dirti la verità a rischio di farti del male. Un uomo che canalizzerà il tuo umore e l’impulsività in qualche modo stravaganti che ti appartengono. È ovvio che la saggezza è la qualità principale che cerchi nel tuo partner e sarai soddisfatto e felice solo di trovare questa perla rara.

6.Vergine

Il tipo di uomo perfetto per te, la donna Vergine è quello che apprezzerà la tua autenticità. E sarai ancora più incantata dalle sue intenzioni oneste poiché non tollereri in alcun modo la mancanza di lealtà. Inoltre il tuo partner deve essere un uomo responsabile che sa come tenerti la mano durante i momenti difficili.

Clicca su SUCCESSIVO per leggere il resto dell’articolo