I bambini arcobaleno sono quei bimbi che portano la luce nelle famiglie che hanno vissuto una tempesta come la perdita prematura di un figlio o un aborto.

L’aborto o la perdita prematura di un figlio sono un evento che segna una pagina nera nella vita di due genitori, in particolare quella della mamma che spesso viene travolta dall’evento senza poter far nulla e sentendosi colpevole di non essere stata in grado di tenere dentro di se il frutto della vita.

Dopo una tempesta però torna sempre a splendere il sole e spesso in cielo compare un meraviglioso arcobaleno colorato. I bambini arcobaleno sono quei bimbi che arrivano dopo una grave perdita a riportare colore e gioia nella vita dei genitori.

I bambini arcobaleno | portatori di luce nella vita dei genitori

I bambini arcobaleno sono quei bambini che arrivano a riportare luce nella vita di due genitori che hanno subito la perdita prematura di un figlio o un aborto spontaneo. Bambini portatori di luce e colori dove il buio aveva preso il sopravvento e dove la speranza era venuta meno.

Quando si perde un figlio, lo strappo che prova una madre è terribile e una parte di se vola via con lui, per sempre. Molto spesso dopo un lutto così grande il tempo non basta a mitigare la ferita e la speranza in un futuro migliore viene meno, ma poi arriva la luce, arriva quella speranza e l’attesa viene premiata, un bimbo torna a riempire quel vuoto, è un bambino arcobaleno, un neonato speciale perché irrompe con la forza della vita dove la vita era venuta a mancare.

I bambini che arrivano dopo un lutto perinatale sono bimbi speciali, bimbi al quale è legata una scia di luce unica che soltanto un genitore può vedere splendere nei suoi occhi e nei suoi sorrisi. E la luce arriva proprio al primo gemito, perché dopo aver vissuto il trauma, un test di gravidanza positivo non basta a donare un nuovo sorriso, al contrario, i nove mesi di attesa si trasformano molto spesso in momenti di ansia e paura, ma poi la tempesta si placa e la vita torna a splendere. Tante emozioni contrastanti che accompagneranno per sempre due genitori che vedranno splendere la vita e i colori davanti ai loro occhi, ma non dimenticheranno mai una fiammella accesa nel loro cuore per chi li ha lasciati troppo presto.

