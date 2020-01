Barbara d’Urso svela ad Alfonso Signorini quando lascerà la tv

Barbara d’Urso, recentemente intervistata dal settimanale Chi, diretto dal suo amico e collega Alfonso Signorini, ha svelato quando lascerà per sempre il piccolo schermo

Barbara d’Urso è uno dei volti più amati, ma anche chiacchierati, del piccolo schermo.

La conduttrice di Pomeriggio 5, tra le pagine del settimanale Chi, ha rivelato al suo collega ed amico Alfonso Signorini quando ha intenzione di premere il pulsante stop alla sua carriera.

Una bella notizia per i suoi fan, visto che Barbara d’Urso lascerà la tv a 90 anni. Cattiva per tutti gli haters della conduttrice, visto che ha intenzione di rimanere sul piccolo schermo per altri 30 anni di carriera.

Barbara d’Urso si sbilancia su Alfonso Signorini: “Ha fatto il primo passo”

Barbara d’Urso, che ieri a ha rivelato dove è nascosto Luigi Favoloso, ha anche parlato del suo rapporto con Alfonso Signorini.

Non è un mistero, infatti, che i due per molto tempo sono stati distanti a causa di alcune incomprensioni. “Ha fatto lui il primo passo” ha rivelato la conduttrice di Pomeriggio Cinque. “Quando ci siamo abbracciati dopo anni” ha proseguito la d’Urso. “E’ stato come se non fosse trascorso un solo giorno” ha concluso Barbara.

Barbara d’Urso e Alfonso Signorini hanno fatto pace, senza dilungarsi troppo sulle motivazioni dei loro screzi, ma ora è acqua passata e i due sono più amici che mai.

La conduttrice sta sostenendo il suo collega in questa nuova avventura al Grande Fratello Vip, apprezzando l’egregio lavoro che sta svolgendo sul piccolo schermo. Tant’è che nonostante Salvo Veneziano, che ha duramente attaccato Alfonso Signorini nelle scorse ore, sia un suo opinionista, non ci ha pensato due volte a rimproverarlo in diretta a Live Non è la d’Urso.

Barbara, intanto, continua a godersi i suoi successi nella vita e in tv, visto che è stata eletta dai suoi telespettatori come il miglior personaggio televisivo del decennio. Strappando la vittoria all’amatissima Maria De Filippi, che tutti davano come favorita alla vittoria.