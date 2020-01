Grande Fratello Vip: Clizia Incorvaia piange pensando a Francesco Sarcina

Grande Fratello Vip | Clizia Incorvaia è scoppiata a piangere pensando alle ultime dichiarazioni rilasciate da Francesco Sarcina prima di Sanremo. Ivan Gonzalez è intervenuto a consolarla

Clizia Incorvaia ha vissuto momenti difficili dopo la diretta di ieri sera con il Grande Fratello Vip. Cosa è successo?

Alfonso Signorini ha fatto leggere alla modella le ultime dichiarazioni di Francesco Sarcina. Il leader de Le Vibrazioni ha commentato il brano che presenterà al Festival di Sanremo, specificando che finalmente ora è felice al fianco di una nuova compagna.

“Sono del parere che se una persona è felice non lo sbandiera ai quattro venti” ha confidato la modella ad Ivan Gonzalez. “Ma se è così, sono felice per lui, che gli posso dire” ha concluso.

Clizia Incorvaia ha pianto al Grande Fratello Vip ripensando a Francesco Sarcina e a tutto il dolore provato in questi mesi a causa della gogna mediatica di cui è stata protagonista.

Ivan Gonzalez consola Clizia Incorvaia al Grande Fratello Vip

Ivan Gonzalez ha prontamente consolato Clizia Incorvaia al GF Vip, che di recente ha rivelato di essere attratta dal modello spagnolo, ricordandole che lei non deve assolutamente rimproverarsi di nulla, anzi.

“Sei una grande donna” ha esordito Ivan. “Io spesso ho paura di avvicinarmi proprio perché ho molto rispetto per il tuo vissuto e la tua storia” ha proseguito il modello.

Clizia ha apprezzato le dolci parole del suo compagno di viaggio, ma ha preferito chiarirgli che la sua relazione era già finita da tempo, ma che ha provato a ricostruirla per il bene di sua figlia.

“Mi vergognavo ad essere divorziata, ho provato e riprovato per il bene di Nina, ma non è andata” ha specificato la Incorvaia, che tempo fa aveva rivelato che Francesco Sarcina non l’aveva mai amata.

“Questo ti fa ancora più onore, volevi sacrificarti per il bene di tua figlia” ha commentato poi Ivan Gonzalez al GF Vip. Ormai, agli occhi del pubblico, sembra quasi innegabile l’attrazione che c’è tra i due. Infatti, anche nella casa, sono tutti convinti che Clizia Incorvaia ed Ivan Gonzalez siano la prima coppia del Grande Fratello Vip.