GF Vip, Giovanni Conversano | “Pago merita una donna come Miriana Trevisan”

Giovanni Conversano commenta l’incontro tra Pago e Miriana Trevisan al GF Vip 4 e non nasconde l’emozione: “lui merita una grande donna come lei”.

Giovanni Conversano commenta l’incontro di Pago e Miriana Trevisan nella casa del Grande Fratello Vip 2020 e non nasconde l’emozione provata nel vedere l’affetto e il rispetto che c’è tra i due nonostante la fine del matrimonio. L’ex tronista, poi, si lascia andare dando un consiglio a Pacifico Settembre sulla donna che dovrebbe avere accanto.

Giovanni Conversano: “Miriana Trevisan al GF Vip? Queste sono le donne che ci piacciono. Pago merita una donna così”

Giovanni Conversano non solo commenta l’incontro emozionante tra Pago e Miriana Trevisan avvenuto durante la quarta puntata del Gf Vip 2020 e che ha commosso tutti, ma lancia anche indirettamente una frecciatina a Serena Enardu contro cui si è scagliato nelle scorse settimane sottolineando che Pago merita di avere vicino una donna come la sua ex moglie.

“Queste sono le donne che ci piacciono: indispensabile, presente, forte”, scrivo Giovanni Conversano su Instagram riferendosi all’atteggiamento con cui Miriana Trevisn è entrata nella casa più spiata d’Italia.

Poi, in una successiva storia pubblicata su Instagram, aggiunge:

“Volevate sapere la mia visione… Eleganza, raffinatezza, sensibilità, intelligenza. Miriana Trevisan, da grande donna qual è, ha compreso il momento di Pago ed è intervenuta a supporto del marito. Padre del loro unico figlio. Caro Pago, anche tu come me sei rimasto orfano di padre e meriti una donna che ti amici come Miriana. Questa sera mi avete emozionato”.