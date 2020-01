Trono Classico: una foto di Andrea Cerioli fa infuriare Arianna Cirrincione

Trono Classico | Andrea Cerioli di Uomini e Donne ha pubblicato una fotografia su Instagram che ha fatto infuriare la sua fidanzata Arianna Cirrincione

Andrea Cerioli è uno dei tronisti più amati del Trono Classico di Uomini e Donne.

Grazie alla sua determinazione, e al suo aspetto fisico, Andrea ha letteralmente conquistato il pubblico che ama osservare le sue foto su Instagram. Ed è proprio una foto caricata sul famoso social che ha fatto infuriare Arianna Cirrincione di Uomini e Donne. Il motivo?

La foto in questione lascia intravedere il lato b del suo compagno Andrea Cerioli, conosciuto all’interno del Trono Classico.

Leggi anche:

Trono Classico: Angela Nasti ha finto a Uomini e Donne? L’indizio – VIDEO

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Trono Classico: una foto di Cerioli fa infuriare Arianna

L’amato ex tronista Andrea Cerioli del Trono Classico, che di recente si era lasciato andare a un triste sfogo sul suo profilo social, ha pubblicato uno scatto che lascia decisamente poco spazio all’immaginazione.

La foto lo ritrae disteso sulla sabbia, accanto alle onde del mare. “Mi avevano parlato della forza delle correnti oceaniche” ha esordito Arianna Cirrincione. “Ma mai nessuno mi aveva detto che la forza di gravità era in grado di abbassare i pantaloni” ha proseguito la fidanzata di Andrea Cerioli di Uomini e Donne.

“Però bella foto, ti faccio i miei complimenti” ha concluso ironica la ragazza. La foto, nonostante abbia fatto infuriare Arianna, ha scatenato la gioia delle fan di Andrea. Non è difficile, infatti, imbattersi in numerosi apprezzamenti sotto il post.

Almeno per il momento Andrea ha preferito non replicare di fronte all’ironica provocazione della sua fidanzata, ma anche altri ex protagonisti del Trono Classico di Uomini e Donne non hanno mancato nell’apprezzare lo scatto, che in poco tempo sta diventando virale.

Intanto i fan della coppia possono dormire sogni tranquilli. Dopo l’annunciata convivenza, Andrea Cerioli e Arianna Cirinccione di Uomini e Donne sono più innamorati che mai. Sono infatti una delle poche coppie che uscite dalla trasmissione che continuano ad amarsi come se fosse il primo giorno.