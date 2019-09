Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione: due cuori e una capanna

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione finalmente insieme sotto lo stesso tetto. Su Instagram le foto della nuova casa della coppia

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincioni; la convivenza (Instagram)

Li abbiamo conosciuti nel programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Li abbiamo seguiti appassionandoci alla loro love story tormentata da alti e bassi infiniti. Ora sono insieme sotto lo stesso tetto. Non è una capanna ma la loro nuova casa, quella che li consoliderà come coppia affiatata. Andrea Cerioli, ex tronista del medesimo Uomini e Donne, aveva scelto nel gennaio del 2019 l’ex corteggiatrice genovese Arianna Cirrincione. Da quel momento, la coppia ha vissuto attimi idilliaci e, allo stesso tempo, cadute pesanti, separazioni e ritrovamenti. Una coppia acerba che ora, pare, aver trovato il suo posto nel mondo. A dare la notizia, alcune foto postate su Instagram proprio dall’ex modella genovese Arianna, la quale si vede posare felice e incantata accanto al suo ruspante bolognese Andrea Cerioli. Ma come sono arrivati alla scelta – la seconda – di andare a vivere insieme?

Dalla scelta di Uomini e Donne, alla scelta della convivenza

Andrea e Arianna, due cuori e una capanna (Instagram)

Era il 31 gennaio 2019 quando, un po’ inaspettatamente, il tronista bolognese, reduce da Temptation Island come tentatore, conclude la sua avventura dichiarando di avere la sua “scelta”. L’amata corteggiatrice che diventerà, successivamente la sua dolce-aspra metà è proprio lei, Arianna Cirrincione: bellissima ex modella genovese che ha fatto perdere la testa del simpatico bolognese Andrea. Una scelta prematura che ha colto di sorpresa tutti quella del bel bolognese, che aveva deciso di non trascorre il weekend in villa e dichiararsi in studio, proprio per la voglia irrefrenabile di poter vivere la conoscenza di Arianna senza far trascorre altro tempo. Lo stesso Andrea aveva così dichiarato poco prima della sua scelta:

“Lei ha fatto la differenza. E’ inutile stare più di quel che serve, sono contento e convinto quando è scesa, gli occhi il modo in cui parla, mi ha colpito più di tutte le altre, mi piace come mi fissa come stiamo, non vedo l’ora di uscire con lei”.

Inizia così una storia d’amore ricca, fatta di passione, gelosie e distanze. La storia di Andrea e Arianna, quindi procede a gonfie vele per un pò. La complicità nata all’interno del programma di Uomini e Donne è evidente ogni giorno sempre di più e, nonostante le pesanti critiche dell’opinionista Gianni Sperti, la coppia ha dimostrando di aver fatto davvero una scelta sincera. Le loro foto sui social infatti farebbero ricredere anche il più scettico! Sì, tutto questo per un po’, fino all’inizio dell’estate. E sì, perché intorno alla fine di giugno tra i due inizia a formarsi una nuvola di dissapore. Si inizia a vociferare una imminente crisi di coppia. I fan allarmati si informano, domandano: “Sarà vero?” perché la coppia sembrava così affiatata! Tuttavia, sembra che su loro aleggi un’aria di crisi. In effetti, a seguito della fuga d’amore nel Sirolo, Andrea e Arianna sembravano molto distanti. Mancavano la sfilza di like e commenti che i due erano soliti lasciare nei rispettivi account Instagram e, soprattutto, mentre Andrea Cerioli è partito alla volta di Milano Marittima per presenziare ad un evento, la Cirrincione è tornata a casa a Genova. Sembrava proprio finita e invece a smentire questa ipotetica crisi era intervenuta proprio lei, Arianna, con un post su Instagram dedicato all’amato Andrea. Quindi la crisi non era definitiva, forse una sola nube passeggera o, forse la smania di qualcuno che non aveva ben capito, diciamo così, questa separazione non forzata. Comunque sia i due non sono mai stati del tutto separati – liti a parte – perché quando tra due persone c’è l’amore, quello vero, la coppia ritorna ad essere ancora più affiatata di prima. E cosa può accadere dopo?

Andrea e Arianna: la “scelta” di vivere insieme

La vita è fatta di scelte, a volte forzate a volte spontanee e volute. Questo lo sanno bene Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione che hanno scelto di andare a vivere insieme. La notizia, apparsa poche ore fa sul profilo Instagram della bella innamorata Arianna, con delle foto che la ritraggono in compagnia del suo compagno – ora coinquilino amoroso – Andrea Cerioli. Sullo sfondo delle foto pubblicate, una stanza vuota, da riempire con ricordi passati e momenti d’amore giace proprio alle loro spalle. Un indizio esplicito della giusta – seconda – scelta che la coppia ha fatto! La convivenza, il passo importante, speriamo definitivo per loro. Un sigillo d’amore che racchiude in se la voglia di volersi vivere sempre, ogni momento della giornata. E le foto postate dimostrano proprio questo: la semplicità di un sorriso, un abbraccio sentimentale e la consapevolezza di una giovane coppia che sa di amarsi. Una conseguenza dell’amore è la voglia di viversi, con continuità, con semplicità, con la ragione e con il cuore, sempre, purché insieme. Non ci resta che augurare tanta felicità a questa coppia splendida

