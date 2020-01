Uomini e Donne | Rosa Perrotta sbotta sui social: “Ma quante caz***e!”

Uomini e Donne | Rosa Perrotta del Trono Classico ha perso la calma sui social in quanto alcune sue affermazioni sulla sua relazione con Pietro Tartaglione sono state fraintese dalla rete

L’ex tronista di Uomini e Donne Rosa Perrotta, nelle scorse ore, ha perso la calma sul suo profilo Instagram. Il motivo?

L’opinionista di Barbara d’Urso ci ha tenuto a mettere i “puntini sulle i” su alcuni sue affermazioni che sono state riprese in molto completamente errato.

La compagna di Pietro Tartaglione di Uomini e Donne ci ha tenuto a chiarire che la sua relazione prosegue a gonfie vele e non c’è nessuna crisi tra loro.

“Mi sono limitata a parlare di quello che accade ad una donna dopo la gravidanza” ha esordio Rosa Perrotta del Trono Classico. “Da qui a dire che io e Pietro abbiamo un problema, passa l’oceano” ha continuato Rosa.

“Non ho parlato di cose sconce. Quante moraliste che ci sono, ma quante caz***e!” ha concluso.

Rosa Perrotta di Uomini e Donne smentisce la crisi con Pietro

Rosa Perrotta, come anticipato, ci ha tenuto a chiarire che il suo rapporto con Pietro Tartaglione, conosciuto negli studi di Uomini e Donne, prosegue a gonfie vele.

Tra loro non c’è aria di crisi, anzi. Rosa ci ha tenuto a specificare che lei si è semplicemente limitata a parlare di un problema comune a molte donne nella fase post gravidanza e non si riferiva a nessun problema di intimità con Pietro Tartaglione.

“Se vogliono vederci in crisi, per fare un po’ di gossip” ha scritto Rosa Perrotta. “Non importa. Tanto lo sappiamo che qui non aspettano altro che sentire parlare di crisi e tradimenti che nemmeno esistono” ha concluso.

Questa non è di certo la prima volta che Rosa perde la calma con i fan a causa dell’eccessiva gelosia nei confronti di Pietro, ma la verità è ben lontana da quello che traspare dai giornali: Rosa e Pietro di Uomini e Donne si amano come se fosse il primo giorno.