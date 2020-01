Trono Classico | Lorenzo Riccardi avverte Claudia: “Non essere gelosa”

Trono Classico | Lorenzo Riccardi, durante una recente intervista, ha lanciato un avvertimento alla sua fidanzata Claudia Dionigi, conosciuta a Uomini e Donne

L’opinionista del Trono Classico di Uomini e Donne Lorenzo Riccardi, tra le pagine di Nuovo Tv, ha lanciato un avvertimento alla sua fidanzata Claudia Dionigi.

L’ex tronista, dopo aver sostenuto mesi fa il provino per far parte del cast del Grande Fratello Vip, ha tutta l’intenzione di voler approdare in un reality show.

Per questo motivo, visto che il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia non è andato come sperato, Lorenzo Riccardi del Trono Classico punta ad entrare nel cast de L’Isola dei Famosi.

“Se dovessi entrare” ha esordito l’opinionista di Uomini e Donne. “Claudia non deve assolutamente essere gelosa delle altre naufraghe” ha concluso, sperando che questa volta le cose possano andare nel verso giusto.

Lorenzo Riccardi, dopo essere diventato il nuovo opinionista del Trono Classico di Uomini e Donne, non ha nessuna intenzione di fermare la sua ascesa nel palinsesto televisivo.

Per questo motivo ha intenzione di entrare a far parte del cast dell’Isola dei Famosi, avvertendo però Claudia Dionigi di Uomini e Donne di non essere gelosa delle altre concorrenti, in quanto lui ha soltanto occhi per lei.

Lorenzo, dopo il suo percorso nel dating show di canale 5, sta iniziando una vera e propria carriera televisiva, visto che Maria De Filippi lo ha voluto come opinionista fisso nel suo programma.

“Sicuramente Maria mi ha scelto perché sono una persona spontanea” ha esordito Lorenzo Riccardi del Trono Classico. “Poi faccio ridere sempre il pubblico, un altro elemento a favore” ha concluso l’opinionista.

Intanto, per sapere delle sue sorti all’Isola dei Famosi è ancora presto, visto che i casting sono ancora in corso, ma la sua compagna Claudia Dionigi può dormire sogni tranquilli anche se il suo amato diventerà un naufrago: Lorenzo è pronto a fare il grande passo con lei. Anche se non è breve.

Non è difficile capire come mai la coppia formata da Lorenzo e Claudia di Uomini e Donne abbia conquistato il cuore del pubblico: sono semplici, spontanei e soprattutto veri.