I floral tattoo in versione petite, la tendenza dominante nel mondo dei tatuaggi per la primavera\estate 2020. Scopriamola insieme per tempo.

Stanche di scritte, simboli astratti e animali qua e là? Il mondo dei tatuaggi è allora pronto a proporvi il suo trend dell’anno, nuovo… o quasi!

Tornano infatti a quanto pare sulla cresta dell’onda i tatuaggi floreali che, per questa primavera\estate 2020, si unisco a un altro evergreen degli ultimi anni nel mondo dei tattoo: i mini tatuaggi.

In questo XXI secolo a quanto pare il tatuaggio più è piccolo più piace e certo noi non possiamo ignorare la tendenza. Vediamo allora con anticipo come interpretarla al meglio durante la prossima stagione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Tatuaggi piccoli: le ultime tendenze li vogliono sostituti degli orecchini

Mini Tatuaggio fiori: il trend 2020

Ka super modella Kaia Gerber si è resa recentemente pioniera del l’ultimissimo trend del mondo dei tattoo: i floral tattoo in versione petite.

La top model ha infatti sfoggiato sul polso un bouquet di fiorellini, fatto realizzare dal suo salone di fiducia, Evan Tattoo.

Kaia è una più che convinta sostenitrice dei mini-tattoo e per ci volesse emularla certo non mancheranno gli spunti nella stagione che verrà.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

La primavera\estate 2020 porta con sé una vera e propria esplosione di piccolissimi tatuaggi, puliti e dalle linee semplici, più o meno colorati ma sempre floreali.

La più gettonata sarà ancora una volta lei, la rosa, declinata come bocciolo o aperta, colorata o appena accennata. in ogni caso very cool!

Varianti più estrosi sono i piccoli bouquet e le simpaticissime margherite, simbolo per eccellenza di purezza e solarità.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Tatuaggi floreali, 10 bellissime idee con significati

Si ma dove collocare il mini tatuaggio floreale? Noi consigliamo polsi e caviglie sopra ogni altra parte del corpo ma si potrà anche optare per il costato e, se veramente si ricerca una versione estrosa, l’orecchio, così da trasformare il tatuaggio in una sorta di gioiello permanente.

Che tatuaggio floreale sia dunque, ancora una volta e ancora inv erosione petite.