Le ultime tendenze del mondo dei tatuaggi ci invitano a scoprirli piccoli e collocati su una parte del corpo particolare: le orecchie. Addio orecchini?

Sei i tatuaggi sono nati per decorare il corpo non dovrebbe forse stupirci che la strada intrapresa li stia sempre più portando a sostituire gli abbellimenti femminili per eccellenza: i gioielli.

Ecco allora tatuaggi al posto di anelli e bracciali ma, soprattutto, tatuaggi al posto degli orecchini. Già perché l’ultimissima tendenza vuole dare nuovo spazio ai mini tattoo, sempre più amati soprattutto dalle donne, collocandoli proprio nella zona delle orecchie.

Che i tatuaggi stiano per sostituire veramente gli orecchini? Proviamo a scoprirlo insieme qui su CheDonna.it.

Tatuaggi piccoli sulle orecchie: addio orecchini!

Che sia lobo, parte alta (elice e antelice in termine tecnico) o retro del padiglione auricolare, i tatuaggi piccoli è lì che vanno collocati: sulle orecchie!

In molti leggono in questa tendenza la naturale fusione tra due must della body art, i piercing e i tatuaggi, che si compattano così con l’idea di creare qualche cosa di veramente unico nel suo genere.

I micro disegni, realizzati in tutta l’area auricolare, dal lobo al retro del padiglione, riproducono per lo più fiori, ancore, astri, elementi della volta celeste (stelle, luna, sole e pianeti), cuori stilizzati o, in alternativa, linee e punti molto grafici, in pratica tutto ciò che si può adattare a delle dimensioni veramente ridotte.

Qualora però aveste bisogno di un pizzico di ispirazione extra sappiate che potete contare su un paio di star che hanno già dato la loro benedizione a questa nuova tendenza del mondo dei tatto.

Stiamo parlando nientemeno che di Rihanna e Cara Delevingne, due ragazze che sono altrettante garanzie quando si parla id moda e tendenze. I loro tatuaggi sulle orecchie hanno già fatto la storia e per tutte noi possono essere dei punti di partenza per immaginare poi il nostro personale tatto-orecchino.

Allora siete pronte a provare? Mettete nel cassetto gli orecchini e… fato spazio ai tatuaggi!

