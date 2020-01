Dieta, le insalate risolvono problemi di peso e di bellezza

Le insalate miste, soprattutto se ricche di verdure, aiutano a combattere le anemie ed evitare pericolosi aumenti di peso.

Se tutte le diete prevedono un largo uso di verdure, salvo controindicazioni, a farla da padrone possono essere le insalate e c’è anche un motivo preciso. Non sono in assoluto sostitutivi del pasto, ma certo parte integrante di un’alimentazione sana, sia per le mamme che per i loro bambini, anche in prospettiva futura.

Perché l’inserimento di insalate miste, dai mille gusti variabili a seconda delle nostre preferenze e degli ortaggi di stagione, è in grado di ottenere diversi risultati, che vanno anche al di là del semplice mantenimento di un peso idoneo a portare avanti la gravidanza. Anzitutto le insalate hanno poche calorie e sono adatte a tutti, ma soprattutto a coloro che si sottopongono ad un regime alimentare stretto.

Non necessariamente vanno considerate un accompagnamento, come nel caso di un secondo piatto, ma anzi spesso i nutrizionisti consigliano di inserirle all’inizio del pasto perché fanno sentire più sazi e impediscono di pensare a pietanze maggiormente ricche di calorie. Inoltre le insalate sono ricche di antiossidanti, coadiuvando così cuore, in quanto bloccano l’azione dannosa dei radicali liberi, sostanze coinvolte nello sviluppo di malattia cardiovascolari.

Non bisogna dimenticare che migliorano la digestione, specialmente se assunte, come abbiamo consigliato prima, ad inizio pasto. E sempre rimanendo nel campo medico, ultimo ma non per ultimo in ordine di importanza, le insalate aiutano a prevenire l’anemia poiché molte verdure sono particolarmente ricche di clorofilla che ha effetti antianemici già dimostrati, ma anche di acido folico e ferro, tutti minerali consigliati anche alle donne in gravidanza.

Dieta e insalate, fantasia per una pelle migliore

Sono certamente buone, le insalate. Ma anche belle per la nostra pelle e il nostro corpo, non è solo un gioco di parole. Perché il loro consumo ci consente di idratarci e rinfrescarci, poiché le verdure sono naturalmente ricche di acqua. Senza dimenticare che sono un’ottima fonte di vitamine capaci di regolare molti processi del corpo: purificano l’organismo con la loro azione disintossicante e diuretica per via dell’alto contenuto di acqua che possiedono e gli oli essenziali che dilatano i vasi renali.

Pertanto mangiare insalate ogni giorno è utile in caso di ritenzione idrica, ipertensione e stitichezza.

E se non bastasse, hanno anche nutrienti fondamentali per mantenere la pelle in perfette condizioni. Pensiamo ad esempio a pomodori, cavoli, carote, barbabietole, peperoni, lattuga e quant’altro desideriamo. E allora, spazio alla fantasia, le insalate ci aspettano. Anche in gravidanza.