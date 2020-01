Serena Enardu ed Elga non hanno di certo un buon rapporto con Giovanni Conversano. A distanza, i tre non fanno altro che punzecchiarsi, così l’ex tronista di Uomini e Donne ha chiesto un confronto, televisivo, alle due gemelle

Giovanni Conversano è stufo di continuare a punzecchiarsi a distanza con Elga e Serena Enardu così, tra uno sfogo e l’altro sul suo profilo Instagram, ha chiesto, senza mai nominarle, un confronto televisivo.

L’ex tronista è stufo di continuare questa guerra a distanza e vuole un confronto per mettere fine all’intera faccenda.

Sul web, c’è già chi accusa Giovanni di voler ricavare soltanto una maggiore visibilità, ma ieri ha specificato da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, di voler risolvere questa faccenda pubblicamente perché è stato infangato dalle due attraverso i media.

Leggi anche:

GF Vip: Serena Enardu e Pago sono d’accordo? La segnalazione

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Giovanni Conversano su Elga e Serena Enardu: “Non ne farò passare una”

Prima di chiedere un confronto televisivo, Giovanni Conversano ha preferito replicare su quanto affermato dalla gemella di Serena Enardu nelle scorse ore.

Elga ha spiegato perché non è andata da Barbara d’Urso, specificando che il suo salotto televisivo è frequentato da gente di basso livello.

Giovanni ha replicato su Instagram, affermando che per andare in tv bisogna in primis conoscere la lingua italiana ed avere dei contenuti. Altrimenti la presenza sul piccolo schermo diventa inutile.

Durante lo sfogo, Giovanni Conversano, che ieri ha affermato di essere stato inseguito dalla Enardu per due anni, ha chiarito che non ha nessuna intenzione di lasciare correre le provocazioni delle due gemelle, in quanto lo avrebbe fatto per fin troppo tempo.

Per questo avrebbe scelto di lanciare loro questo confronto televisivo. Elga e Serena accetteranno questo nuovo confronto?

Sicuramente, dopo quello mostrato con Pago al GF Vip, un confronto tra Giovanni Conversano e Serena Enardu è uno dei più attesi di sempre. Anche se, almeno per il momento, le due gemelle più famose del piccolo schermo hanno preferito non replicare in alcun modo.