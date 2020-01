Elga Enardu diserta Domenica Live | “Non mi siedo con la gente di basso”

Elga Enardu, sorella di Serena, dice no a Domenica Live e spiega il motivo su Instagram: “non mi siedo con gente di basso livello”.

Elga Enardu non si presenta a Domenica Live e su Instagram spiega il motivo lanciando una frecciatina agli ospiti di Barbara D’Urso. La sorella di Serena Enardu avrebbe dovuto partecipare alla puntata di Domenica Live del 12 gennaio, ma alla fine, ha preferito non esserci. Inondata dai messaggi dei folllowers ha deciso di spiegare il motivo della sua decisione.

Elga Enardu: “non sono andata a Domenica Live perchè non mi siedo al tavolo con persone di basso livello”

Elga Enardu, durante l’ultima puntata di Domenica Live a cui avrebbe dovto partecipare, su Instagram, ha spiegato il motivo che l’ha spinta a disertare la trasmissione all’ultimo momento.

“È da tanto tempo che non mi siedo al tavolo con persone sgradevoli, che non mi relaziono con persone di basso livello e siccome non avevo voglia di relazionarmi con persone di basso livello, ho deciso di non andare. Per carità, chi ha la propria opinione mi sta bene, ma chi inventa no. Quello poi si gestirà nelle sedi opportune, avere un confronto con lei e con il suo pubblico. Non mi siedo con la gente di basso “, ha spiegato Elga.

Successivamente, Elga ha pubblicato due storie in cui si è scagliata contro gli ospiti di Domenica Live che hanno commentato la scelta della sorella Serena di chiedere il confronto a Pago.

Tra le persone che hanno attaccato Serena Enardu c’è il suo ex fidanzato, Giovanni Conversano che, negli ultimi giorni, ha espresso le seguenti dichiarazioni:

“Lei mi ha dipinto in passato sempre come un mostro e si sta rivelando agli occhi di tutti quella che è sempre stata. Io negli anni ho fatto fatica a ripulire la mia immagine. So dove vuole andare a parare. All’epocaSerena per lasciarmi chiamò una giornalista per l’esclusiva. Io seppi da questa giornalista che io e Serena non eravamo più una coppia”.