Sergio Volpini: Tutto su uno dei concorrenti del primo Grande Fratello. Dalla sua “fuga” dall’Italia al ritorno in tv.

Sergio Volpini è uno dei partecipanti che hanno preso parte alla prima edizione del Grande Fratello. Di Ancona, ai tempi diventò particolarmente noto per via del nomignolo affibbiatogli da quelli della Gialappa’s band. Un particolare che ha finito con l’influenzare in negativo la sua vita, portandolo ad allontanarsi dall’Italia.

Nome: Sergio Volpini

Età: 44 anni

Data di nascita: Ancona

Luogo di nascita: 20 Giugno 1975

Segno zodiacale: Cancro

Account social: Instagram: sergio_volpini_official

Sergio Volpini tra vita privata e carriera

Sergio Volpini è nato ad Ancona nel 1975. Figlio di un geometra e di un’insegnante di scuola elementare ha sempre avuto la passione per il surf.

Dopo essersi fatto conoscere grazie al primo Grande Fratello è diventato noto per il soprannome datogli da quelli della Gialappa’s band.

Chiamato “Ottusangolo” per i suoi lunghi ragionamenti spesso scherniti nella trasmissione Mai dire Grande Fratello, Sergio si è trovato a fare i conti con una fama diversa da quella che si aspettava.

Per sua stessa ammissione, infatti, quel nomignolo lo ha portato a perdere alcuni ingaggi lavorativi ed il fatto di essere percepito dagli altri come l’ottusangolo e non come Sergio lo ha portato a sviluppare la gelotofobia, ovvero la paura di essere deriso.

Sergio Volpini: Vita privata

Ad oggi non si sa quasi nulla sulla vita privata di Sergio Volpini che, dopo il primo Grande Fratello ha preferito lasciare l’Italia per andare a vivere all’estero in modo da poter essere conosciuto come se stesso e non per il personaggio che era diventato.

Neppure sui social che usa (ha appena aperto anche Tik Tok) mostra mai momenti di vita privata, mostrandosi di tanto in tanto tra uno scatto e l’altro.

Sergio Volpini: Carriera

La carriera di Sergio Volpini non è stata fortunata e dopo il successo del Grande Fratello, come da lui affermato in alcune interviste, ha risentito del nomignolo ricevuto. Sergio ha quindi provato a reinventarsi come attore e come regista ma senza risultati. Da qui la scelta di andare a vivere all’estero dove però la fatto perdere traccia di se tanto che ad oggi non si sa molto neppure sulla carriera fatta. Oltre ad essere un serfista ha avuto dei trascorsi come speaker ed è probabile che abbia proseguito per questa strada.

Quel che è certo e che sarà uno dei partecipanti alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, qui il cast al completo scelto da Alfonso Signorini, e alla quale parteciperà anche un ex inquilino della casa, ovvero Salvo Veneziano. Una nuova avventura attraverso la quale, probabilmente, sarà possibile sapere qualcosa in più sul suo conto.