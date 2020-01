Salvo Veneziano | Età, vita privata e carriera

Salvatore Veneziano: Tutto sul vincitore del primo Grande Fratello. Dalla sua prima esperienza sino al ritorno in tv.

Salvatore Veneziano, conosciuto come Salvo, è noto al pubblico per essere stato concorrente della primissima edizione del Grande Fratello.

Siciliano, si è fatto conoscere ed apprezzare per la sua spontaneità e per l’amore verso la propria famiglia. Nonostante il successo, seppur dopo un momento di sbandamento, è rimasto lontano dagli schermi per diverso tempo, espandendo la propria attività di pizzaiolo e diventando un imprenditore a livello nazionale.

Nome: Salvatore Veneziano

Età: 44 anni

Data di nascita: 4 Aprile 1975

Luogo di nascita: Siracusa

Segno zodiacale: Ariete

Professione: Pizzaiolo

Account social: Instagram: salvovenezianooffical

Salvo Veneziano tra vita privata e carriera

Salvatore Veneziano è nato a Siracusa il 4 Aprile del 1975. Di umili origini, è cresciuto con la made casalinga, due fratelli ed il padre pizzaiolo dal quale ha ereditato la passione.

È diventato noto al pubblico per la sua partecipazione, quando aveva 25 anni, alla primissima edizione del Grande Fratello dopo la quale ha proseguito con il suo lavoro di pizzaiolo, espandendo la sua attività e diventando un imprenditore. Ad oggi le sue pizzerie sono infatti 17, sparse in tutt’Italia.

Salvo, in più di un’occasione ha raccontato che a dargli l’idea di crearsi un lavoro parallelo e di aprire delle pizzerie, ai tempi, fu Maurizio Costanzo che ogni volta ringrazia per il consiglio rivelatosi utile.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Salvo Veneziano: Vita privata

Salvatore Veneziano, più conosciuto come Salvo, è sposato con Giusy Merendino con la quale ha avuto tre figli. La loro storia d’amore è nata quando entrambi erano ancora due adolescenti.

Al momento del suo ingresso nella prima edizione del Grande Fratello era infatti già felicemente sposato.

Il successo, però, gli ha portato inizialmente alcuni problemi. Preso dai facili guadagli, per sua stessa ammissione, si era dato a spese pazze, stando spesso lontano da casa. Finché un giorno, tornando, non l’ha trovata vuota scoprendo che la moglie aveva raggiunto insieme alla figlia i genitori in Germania. Deciso a riprendersela, è volato da lei, decidendo di rimettere ordine nella propria vita.

Salvo Veneziano: Carriera

Dopo la parentesi del Grande Fratello, Salvo ha deciso di investire i guadagni nella sua attività di pizzaiolo, iniziando ad aprire diverse attività. Ad oggi si contano ben 17 pizzerie sparse in tutta Italia. Un lavoro che svolge con passione e che mescola a quello che svolge come opinionista per la tv. Sono infatti diversi gli interventi che fa nei vari salotti televisivi e dei quali parla spesso anche sui social dove racconta la sua vita che si distribuisce tra lavoro, mondo dello spettacolo e famiglia.

Leggi anche -> Grande Fratello Vip 2020: cast completo con ex tronista e Miss Italia

A tutto ciò, quest’anno si unisce anche la partecipazione alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, qui il cast al completo scelto da Alfonso Signorini, dove inizierà la sua avventura insieme ad altri tre volti divenuti noti proprio al Grande Fratello.

Sul suo account Instagram Salvo ha ricordato Pietro Tarricone (concorrente nella sua stessa edizione e scomparso ormai 10 fa a seguito di un incidente), dicendo che lo porterà con se in questa nuova avventura.