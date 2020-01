Alfonso Signorini provoca Barbara d’Urso prima del GF Vip: “Non te lo do”

Alfonso Signorini si è collegato in diretta con Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque per rivelare qualche anteprima sul Grande Fratello Vip. Durante lo spazio dedicato, il conduttore ha provocato la sua collega con un’ironica battuta

Alfonso Signorini ha finalmente fatto pace con Barbara d’Urso e quale occasione migliore se non il debutto della quarta edizione del GF Vip, per dimostrare al pubblico che sono ritornati ad essere amici?

Il direttore di Chi, ospite a Pomeriggio 5, ha rivelato alla conduttrice qualche piccola anteprima di stasera, mostrandole alcune clip provenienti dai video di presentazione dei concorrenti.

Alfonso, in particolare, si è soffermato sul possente fisico di Andrea Denver, punzecchiando ironicamente la d’Urso in diretta.

GF Vip | Alfonso Signorini e Barbara d’Urso fanno pace

Alfonso Signorini ha punzecchiato Barbara d’Urso, che ieri ha gelato Elena Morali durante la diretta di Pomeriggio 5, facendole un’ironica battuta su Andrea Denver del GF Vip. Cosa ha detto?

Dopo che Barbara si è complimentata per la bellezza del ragazzo, il conduttore ha dichiarato che era inutile fare dei convenevoli perché non le avrebbe mai dato il suo numero di telefono. “Non te lo do il suo numero, mi dispiace” ha dichiarato Alfonso Signorini prima del Grande Fratello Vip.

“Non c’è bisogno, bello” ha replicato la conduttrice. “Solitamente sono gli uomini a chiedermi il numero e io spesso nemmeno glielo do” ha continuato ironica Barbara.

Barbara d’Urso e Alfonso Signorini hanno fatto pace, tant’è che il conduttore le ha detto pubblicamente di essere contento di averla ritrovata come amica e che si è pentito del periodo in cui i due non andavano d’accordo e si mettevano il broncio.

Barbara d’Urso ha ricambiato l’affetto ritrovato del suo amico per poi complimentarsi per il forte cast del GF Vip 2020, augurandogli di realizzare un bellissimo spettacolo per i 20 anni dal debutto del reality show.

Da stasera, infatti, il Grande Fratello Vip ritornerà in tv e una parte di Pomeriggio Cinque sarà proprio dedicata al programma.