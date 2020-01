Sei sicuro di sapere proprio tutto sull’ erezione maschile? In questo articolo scoprirai 10 fatti davvero sorprendenti

Sappiamo che è naturale, tutti gli uomini hanno erezioni. Volontarie o meno, sono parte integrante della vita sessuale degli uomini. Le erezioni non avranno più segreti per te se leggerai questo articolo!

Ecco dieci fatti affascinanti che non sai sull’erezione

www.ztele.com ha elencato 10 fatti sorprendenti sull’erezione:

1-Esistono tre tipi di erezione

L’erezione è possibile grazie al cervello, perché è esso che invia il segnale di eccitazione al pene attraverso il midollo spinale. È allora che le arterie del pene si dilatano e che il suo corpo cavernoso si riempie di sangue per dare luogo l’erezione. Fatto interessante: ci vogliono circa 130 ml di sangue per indurire il pene! Inoltre esistono 3 tipi di erezione: l’erezione riflessogena è dovuta al contatto fisico, l’erezione psicogena deriva dalla stimolazione o dalla fantasia dell’audiovisivo e l’erezione involontaria. Gli ultimi due tipi di erezioni non sono intenzionali e possono verificarsi in momenti inappropriati.

Gli uomini hanno diverse erezioni involontarie, chiamate riflessi, durante il giorno. È un modo per il corpo di mantenere una buona salute erettile. Queste erezioni si verificano principalmente durante la notte e non sono necessariamente dovute a un sogno erotico. Il corpo ossigena i corpi cavernosi del pene e quindi diventa eretto o semi-eretto. Fatto interessante: un uomo ha una media di undici erezioni al giorno e tra le tre e le cinque di notte.

2- Le sigarette e l’alcol non sono amici dell’erezione



Secondo Santèplusmagazine la maggior parte dei giovani con disfunzione erettile sono bevitori e fumatori. Dovranno quindi fare festa un pò meno con i loro amici per poter continuare a fare festa con il loro partner.

Il rapporto orale può ingrandire il membro

Uno studio ha rivelato che gli uomini che avevano avuto un rapporto orale prima di avere un’erezione avevano un membro significativamente più grande degli uomini che si erano autostimolati o avevano fantasticato.

4- Più sonno = più erezioni

Il sonno non influisce solo sulla tua libido, ma interrompe anche il normale ciclo di erezioni che si verificano durante la notte. Stare con un partner che ha molte notti insonni o che russa influenzerà sicuramente le sue erezioni.

5-Questioni relative alla privacy

Tutto dipende dall’uomo in questione, ma l’ambiente e il suo grado di privacy possono influire sull’erezione. Se un uomo vive in un appartamento condiviso con i suoi genitori o i suoi figli sono in casa mentre fa l’amore, potrebbe avere più problemi a ottenere un’erezione.

6- Il suo membro potrebbe essere un pò piegato

Signori, non preoccupatevi, la direzione che prende il vostro pene durante l’erezione non ha importanza. Se punta a sinistra, a destra o più in basso, dipende semplicemente dalla posizione del legamento sospensivo situato alla base del pene. Non esiste una direzione “normale” all’erezione. Non fatevi prendere dal panico se notate una leggera svolta a destra durante l’eccitazione. Questa piccola curva è del tutto normale. D’altra parte, se la curva provoca un disagio estremo, potrebbe essere dovuta alla malattia di Peyronie, che è caratterizzata da tessuto cicatriziale nel membro. Se questo è il caso del tuo partner, dovrebbe rivolgersi un urologo per la diagnosi.

7- L’ autostimolazione fa la differenza

Secondo Ian Kerner, Ph.D., sessuologo e autore di She Comes First, quando un uomo non si stimola per diversi giorni, ci sarà più flusso di sangue nel suo membro quando verrà stimolato, il che significa che la sua erezione sarà ancora maggiore. Puoi quindi suggerirgli di astenersi da questo piacere solitario per un pò in modo che il suo membro possa apparire ancora più grande.

8- Le dimensioni contano

Ci riferiamo alle dimensioni del corpo. Gli uomini obesi hanno livelli di testosterone molto più bassi rispetto a quelli di medie dimensioni. Per massimizzare l’erezione, è importante mantenere un peso sano, poiché il sovrappeso può effettivamente danneggiarla. Come saprete, il testosterone è necessario per il mantenimento di una buona salute erettile. Tuttavia, il suo tasso diminuisce con l’aumento del sovrappeso!

9- Indossare un preservativo può ridurre l’eccitazione



Questo non è il caso di tutti gli uomini. Un recente studio sul Journal of Sexual Medicine ha scoperto che alcuni uomini avevano problemi di erezione perché indossavano un preservativo. Questi uomini hanno bisogno di più tempo e stimoli extra per mantenere il loro membro a mezz’asta.

10- La cura dell’erezione prima della pillola blu



Sai con cosa gli specialisti erano soliti trattare la disfunzione erettile prima dell’arrivo della piccola pillola blu? Gli uomini avevano tre opzioni: o la supposta intra-uretrale che i medici inserivano nell’uretra a una profondità di circa 2 centimetri, o l’iniezione medica direttamente nel corpo cavernoso del pene o l’impianto di un tipo pompa idraulica che l’uomo “pompava” durante il rapporto sessuale.

