Alessia Marcuzzi, in vacanza per Capodanno alle Maldive, pubblica una foto senza reggiseno e fa impazzire i fans: “girati”, scrivono.

Alessia Marcuzzi saluta il 2019 e si prepara ad accogliere il 2020 sfoggiando il suo fisico perfetto e longilineo. Bellissima, serena, felice e sorridente, la conduttrice sta regalando ai fans alcuni scatti delle sue vacanze che sta trascorrendo con la figlia Mia e il marito Paolo Calabresi Marconi. Per salutare nel migliore dei modi l’anno che sta per finire, la Marcuzzi ha pubblicato una foto in cui è senza reggiseno scatenando i commenti dei followers.

Alessia Marcuzzi senza reggiseno alle Maldive, i fans: “scusa, girati un attimo”

Con la foto che vedete qui in alto, Alessia Marcuzzi ha dato il buongiorno ai fans per l’ultimo giorno del 2019. “Pool with a view”, scrive la conduttrice per la quale il tempo sembra che si sia fermato. Alessia, infatti, è ogni giorno più bella come sottolineano spesso i fans.

In poco tempo, la foto ha conquistato 50mila like e i commenti dei followers. Molti utenti, oltre ad esaltare l’indiscutibile bellezza di Alessia che si mostra anche in versione femme fatale, la esortano a girarsi per avere un’immagine completa. “Come si gira la foto?”, chiede qualcuno. “Scusa, girati un attimo“, aggiunge un altro. E ancora: “Alessia, sei sempre una gran figa”, “non si vede bene la faccia”, “Se di una bellezza e sensualità unica. Buon anno cara Alessia”, “Per educazione non si da mai la schiena”.

Per la Marcuzzi, dunque, l’inizio del 2020 sarà sicuramente spettacolare. La vita privata procede sempre a gonfie vele al punto che si rincorrono rumors su una sua terza gravidanza (è già mamma di Tommaso, nato dal suo amore con Simone Inzaghi e di Mia, nata dall’amore con Francesco Facchinetti ndr), ma anche la vita professionale continua a regalarle gioie. Alessia, infatti, continuerà a condurre Le Iene e dovrebbe tornare al timone dell’Isola dei Famosi.