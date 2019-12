Diy | Calza della Befana in feltro senza cucire -VIDEO-

L’Epifania si avvicina e creare una calza fai da te con il feltro sarà un’occasione divertente per passare del tempo in famiglia. Una calza originale e fai da te da riempire di dolcetti.

Una calza della Befana davvero originale, perfetta da realizzare in pannolenci o feltro e da appendere in casa dopo averla riempita di dolcetti. Un modo per sorprendere i bambini e passare del tempo nella creazione di un oggetto colorato ed artigianale. La calza potrà essere regalata anche ad una persona adulta, magari riempita con leccornie dal gusto deciso.

Realizzarla sarà davvero semplice e non servirà nemmeno la macchina da cucire. Potrà essere personalizzata nei colori e nella decorazione per renderla più o meno elegante per adattarsi al destinatario del dono.

Come realizzare la calza della Befana in feltro o pannolenci | Il video tutorial

Per realizzare la calza delle Befana in feltro o pannolenci, avrete bisogno di:

pannolenci o feltro molto leggero in diversi colori e fantasie

colla a caldo

scopette decorative

befane decorative

Dopo aver tagliato sul pannolenci la sagoma della calza per ben due volte, si provvederà ad incollare le due parti l’una sull’altra con la colla a caldo. Dopo aver incollato e schiacciato bene, si potrà decorare la calza.

Con un piccolo rettangolo di pannolenci fantasia, si realizzarà un fiocco per decorare la parte alta delle calza (come indicato nel video tutorial) e si applicherà con la colla a caldo. Con un nastrino ricavato sempre dal pannolenci fantasia, si creerà una cappiolina per appendere la calza, fissata sempre con un punto di colla a caldo.

Con un pezzo di pannolenci si decorerà anche la punta della calza applicandola sempre con la colla a caldo. Infine si potrà applicare una befana decorativa al centro della calza.

