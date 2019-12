Un delizioso segnaposto in feltro o pannolenci da far trovare in tavola agli ospiti. Un piccolo set della fortuna semplice da realizzare che sarà davvero gradito.

Se desiderate accogliere i vostri ospiti a tavola e offrire loro un piccolo set porta fortuna magari messo come segnaposto ad ogni commensale. Un’idea originale e semplice da realizzare ma di grande effetto che i vostri ospiti gradiranno come augurio di un nuovo anno propizio e ricco di fortuna e soddisfazioni.

Scopriamo come realizzare questo segnaposto, che potrete realizzare con pochissimi materiali facili da reperire e molto economici.

Come realizzare il segnaposto porta fortuna per Capodanno | il video tutorial

Per realizzare il segnaposto portafortuna, avrete bisogno di:

scatoline di cartone color avana misura 6X6

pannolenci di diverse tonalità di verde

sagome di cuori

nastrino rosso di raso

1 centesimo

mini coccinella di legno

colla a caldo

uva sultanina

sale grosso

peperoncino

lenticchie secche

pepe in grani

bustine trasparenti

Un’idea davvero originale per realizzare un segnaposto porta fortuna da donare ad amici e parenti durante la cena dell’ultimo dell’anno o al pranzo di Capodanno. Una scatolina con un mini set porta fortuna decorata con un quadrifoglio bellissimo in feltro o pannolenci.

La prima cosa da fare sarà quella di chiudere la scatolina e lasciarla da parte. Poi seguendo le indicazioni del video tutorial si dovranno realizzare dei cuori in feltro che andranno a comporre le varie parti del quadrifoglio, al centro del quale si potranno incollare dei fiocchi e un centesimo. Su uno dei petali del quadrifoglio si potrà attaccare una mini coccinella rossa in legno. All’interno della scatolina un piccolo set porta fortuna composto da uva secca, lenticchie, peperoncini, sale grosso e pepe.

Le scatoline potranno essere personalizzate con colori e decorazioni diverse. Non vi resta che seguire il video tutorial.

