Diy | Cuori porta fortuna in feltro -VIDEO

Dei graziosi cuori porta fortuna in feltro perfetti come piccolo pensierino natalizio o da donare in occasione dell’arrivo del nuovo anno. Dei piccoli manufatti perfetti da aggiungere ad un dono gastronomico o ad una composizione floreale che veicoleranno un messaggio positivo e un augurio molto speciale.

Realizzare i cuoricini sarà semplice e divertente e non richiederà l’utilizzo della macchina per cucire, potranno essere realizzati con l’ausilio di forbici, cutter e colla a caldo. Ma vediamo come realizzare questi bellissimi cuoricini in feltro.

Come realizzare i cuori porta fortuna in feltro, il video tutorial

Per realizzare i cuoricini porta fortuna in feltro, avrete bisogno di:

feltro bianco alto 3 mm.

feltro fantasia rigata

carta bianca fotografica

stampante (oppure penna e cartoncino bianco).

forbici

cutter

roselline di feltro colorate

foglioline in tessuto o feltro

gavetta piccola

gavetta media

colla a caldo

foratrice

Sarà semplice realizzare questi bellissimi cuori porta fortuna perfetti da regalare alle persone care. La prima cosa sarà ritagliare il cuore in feltro e forarlo nella parte alta centrale. Dopo aver passato una piccola gavetta all’interno del foro, con una gavetta più grande creare un fiocco e applicarlo in alto al centro con un punto di colla a caldo.

A questo punto si potrà passare alla decorazione, incollando delle bellissime roselline in feltro o tessuto assieme alle rispettive foglioline. La decorazione sarà concentrata sulla parte alta del cuore, metre al centro, andrà incollato il messaggio porta fortuna. Ci si potranno scrivere parole come Amore, Salute, Fortuna o altri messaggi dettati dal cuore. Il messaggio potrà essere stampato su carta fotografica e ritagliato in una sagoma a cuore, oppure scritto a mano su una sagoma di cartoncino. Una volta incollato il messaggio centrale, il cuore porta fortuna sarà pronto. Non vi resta che seguire tutte le indicazioni del video tutorial!