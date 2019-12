Sei in ritardo con i regali di Natale? Ecco una guida all’acquisto con le migliori idee regalo di Natale 2019 dell’ultimo minuto

Ogni anno vi ritrovate al 22, 23 o addirittura 24 di dicembre senza aver comprato i regali di Natale? Niente panico! Quest’anno vi siete salvate, potete sedervi comodamente e scegliere quello che più vi piace nella nostra lista di idee regalo dell’ultimo minuto Natale 2019

Tutte le idee dell’ultimo minuto

Per tutte coloro che non ce la fanno proprio ad organizzarsi per tempo, un po’ per pigrizia, un po’ a causa dei troppi impegni, ecco una lista che troverete sicuramente molto utile. Qui sotto ci sono tutti i regali che potete acquistare in 5 minuti e portare direttamente al destinatario

Coupon

Andare su Groupon è così semplice e rapido! Potete trovare regali a prezzi super vantaggiosi, si tratta di esperienze (escursioni, week-end, percorsi di benessere, massaggi, paracadutismo, visite culturali ecc..), colazioni, pranzi e cene ma anche aperitivi, degustazioni, brevi corsi specializzati e molto altro.

Cofanetti regalo

Questi cofanetti sono acquistabili online, quindi in una batter d’occhio ma anche in moltissimi punti vendita. Ogni cofanetto Smartbox si riferisce ad una specifica tematica: cene, aperitivi, pernottamenti, momenti di relax, week end fuori porta e tantissime altre esperienze culturali e culinarie.

Gift Card

Capita anche che, oltre ad esservi ridotte all’ultimo minuto, non siete sicure di fare la scelta giusta. Beh, in questo caso, potete regalare una bella Gift Card, un modo per regalare un budget di denaro che il destinatario può spendere nel negozio scelto che può essere il brand dove siamo sicure di azzeccare il gusto. Ormai quasi tutte le grandi marche mettono a disposizione le Gift Card.

Buono regalo

Funziona come la Gift Card ma non dovrete recarvi in negozio, è tutto online! Dopo aver scelto il buono regalo (uno dei siti più importanti è amazon) potete inviare una mail al destinatario oppure scegliere di stampare e consegnare di persona. Coloro che riceveranno il buon regalo non devono far altro che scegliere ciò che è di loro gradimento e acquistarlo tramite il codice del buono.

Biglietti per concerti/eventi

Almeno una volta avrete sentito parlare di TicketOne, il portale che vi permette di regalare biglietti per qualsiasi tipo di evento. Un biglietto per un concerto o per una partita di calcio, uno spettacolo teatrale, una manifestazione sportiva.