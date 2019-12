Tra pochissimo piomberemo negli anni ’20, ma noi vogliamo andare più in là e arriviamo fino al 2050. Cosa succederà entro il 2050?

Come ci ritroveremo tra parecchi anni? Cosa succederà entro il 2050? Ci saranno degli eventi sconvolgenti o tutto nella norma? Scopriamolo insieme

Cosa succederà entro il 2050? Gli eventi dei prossimi trent’anni e oltre

Ci aspettano moltissimi eventi nei prossimi anni, oggi viviamo in una società fluida, come ci ricorda il sociologo Bauman, il cambiamento continuo e incessante è vita. L’essere umano muta in tutti i campi, dalla politica all’economia, dal clima all’esplorazione spaziale ma non tutto accade serenamente. Scopriamo insieme quali sono alcuni dei tanti cambiamenti che ci accompagneranno entro il 2050.

