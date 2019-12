In arrivo la terza spunta su Whatsapp | ecco cosa accadrà davvero

In arrivo la terza spunta su Whatsapp? La terza spunta blu è stata annunciata da un messaggio che ha raggiunto milioni di utenti, ecco cosa accadrà in realtà.

Secondo un recente messaggio arrivato a moltissimi utenti di Whatsapp, l’applicazione di messaggeria più amata, sarebbe in arrivo la temutissima terza spunta blu, quella che indicherebbe se sia stato fatto uno screenshot fotografico della conversazione.

Uno strumento attesissimo da chi teme di essere spiato ma che a molti appare davvero ‘utopico’ visto che violerebbe in modo importante il diritto alla privacy di ogni individuo. Ma scopriamo quanto c’è di vero sull’arrivo di questa terza spunta e cosa accadrà in realtà.

Whatsapp | In arrivo la terza spunta | ecco cosa c’è di vero

Nelle ultime ore sta circolando sul web e sulle chat personali degli utenti di Whatsapp, l’annuncio dell’arrivo della terza spunta blu, con cui ogni persona potrà facilmente capire chi ha fatto uno screenshot della conversazione.

Ma davvero questo strumento arriverà prestissimo nelle mani di tutti noi che usufruiamo del servizio di messaggistica dall’icona verde? Sembra proprio si tratti dell’ennesima bufala, che anche l’altr’anno, proprio in questo stesso perdiodo, era stata proprinata sia sul web che dirattamente in chat a moltissime persone.

Coloro hanno ideato questo annuncio così sensazionale, non hanno fatto altro che sostituire l’anno 2019 con il 2020 ed in pochi minuti la news era in circolo. Si tratta quindi di una palese fake news smasherata anche dal sito bufale.net .

Le uniche due funzionalità su cui stanno attualmente lavorando gli sviluppatori dell’applicazione sono la modalità scura, che permetterebbe all’utente di attivare una modalità notte e anche una per il risparmio energetico e quella con cui si potrà utilizzare lo stesso account whatsapp su dispositivi diversi. Queste due funzioni che per ora sono ancora testate sulla versione beta dell’applicazione, di certo arriveranno nel prossimo 2020.

