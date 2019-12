Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sposano | La proposta di nozze

Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sposano: la meravigliosa proposta di nozze dell’ex nuotatore e le emozionanti parole dell’ex velina.

Per Giorgia Palmas e Filippo Magnini è stato un Natale davvero speciale. Dopo mesi di rumors, infatti, la fatidica proposta di matrimonio è arrivata. Magnini, infatti, ha chiesto a Giorgia di sposarlo la notte di Natale ottenendo un sì.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sposano: le emozionanti parole di lei dopo la proposta di matrimonio

Con una foto in sui si abbracciano circondati da una bellissima atmosfera natalizia, Filippo Magnini e Giorgia Palmas hanno annunciato le nozze. L’ex campione di nuovo ha regalato l’anello di fidanzamento alla Palmas che, su Instagram, ha poi scritto delle bellissime parole.

“Sono tanto emozionata ed è difficile trovare le parole giuste per descrivere la meraviglia di questo momento ma so di certo che questo Natale rimarrà nel mio cuore per sempre, magico e indimenticabile ed io, anzi, noi ieri notte abbiamo vissuto una favola. Ti amo da morire, sono la persona più felice del mondo”, ha scritto Giorgia.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

A svelare l’intenzione di voler convolare a nozze, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Storie Italiane, era stato lo stesso Magnini che aveva annunciato il desiderio di sposare la Palmas.

“Sono fortunato perchè ovviamente è una bellissima ragazza, anzi per me è la più bella del mondo, ma al di là di questo ci sono tante altre cose di lei che mi piacciono come il carattere, il fatto che sia mamma che io ho sempre visto come un qualcosa in più” – ha dichiarato Magnini che, sul matrimonio, ha detto – “quando non lo so, ma sicuramente Giorgia me la sposo. Per me è un valore importante il matrimonio e se trovi la persona giusta come lo è stato per me con Giorgia, sicuramente mi sposerò”.