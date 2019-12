Gemma Galgani senza Juan | “Niente di peggio di sentirsi soli a Natale”

Gemma Galgani parla del Natale e confessa di quanto sia brutto sentirsi soli in questo periodo dell’anno: poi fa un implicito riferimento a Juan Luis Ciano.

Sulle pagine del magazine ufficiale di Uomini e Donne, Gemma Galgani parla del Natale e di quanto sia brutto sentirsi soli in questio periodo dell’anno. Pur senza parlare apertamente di Juan Luis Ciano, la dama di Torino si riferisce implicitamente al cavaliere per il quale ha perso la testa.

Gemma Galgani malinconica per Juan Luis Ciano? Le parole della dama di Uomini e Donne sul Natale

Gemma non ha mai abbandonato il suo spirito fanciullesco e romantico. La dama di Torino continua a sognare il principe azzurro. L’arrivo di Juan Luis Ciano aveva ridato speranze a Gemma che era attratta dal cavaliere come una calamita. Nelle ultime settimane, però, tutto è precipitato. Armando Incarnato ha tirato fuori le chat tra Juan e sua sorella Tina ferendo così la Galgani che, sul magazine ufficiale della trasmissione, si è lasciata andare ad una riflessione.

“Abbiamo una tradizione di famiglia che, tutti gli anni, ci vuole riuniti la sera della vigilia a casa di mia sorella Anna, con i suoi figli e i suoi nipoti. Ognuno di noi contribuisce a mantenere vivi quei piccoli rituali ai quali non vogliamo rinunciare, a partire dalla cucina. Ho ereditato da mia madre la ricetta dei crostini toscani, un piatto tipico che non può mancare sulla nostra tavola. Altra mia incombenza è quella di far arrivare dalla Toscana, i dolci senesi, Cavallucci, Ricciarelli e il famoso Panforte, delizie che hanno il sapore della nostra infanzia. E forse l’essenza del Natale è un po’ anche questa: tornare a sentirci un po’ tutti bambini. Non so resistere, né rinunciare, alla magia del Natale”.

Poi, la Galgani continua nella sua riflessione facendo un implicito riferimento a Juan Luis Ciano.

“Quando si è innamorati, ovviamente, si desidera trascorrere le feste accanto alla persona amata! Non c’è niente di peggio di sentirsi soli a Natale, soprattutto quando qualcuno c’è nella propria vita. Ho sempre pensato alle feste natalizie come ad una possibilità di vivere insieme un po’ anche il proprio passato, di raccontarsi, di condividere le sensazioni e i profumi. Vorrei condividere tutto questo con qualcuno, anche le consuetudini più banali, per me molto romantiche, come scegliere insieme gli addobbi per la casa, la ghirlanda da mettere sulla porta, i regali per i familiari e gli amici”.