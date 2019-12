L’olio di nocciola è uno dei rimedia naturali perfetti per la cura della pelle ed in particolare della pelle grassa con tendenza acneica. Scopriamo tutte le proprietà benefiche di questo olio vegetale.

L’olio di nocciole è un olio vegetale estratto dal frutto della nocciola, un olio leggero che viene utilizzato a scopi alimentari ma conosciuto soprattutto per le sue proprietà curative della pelle grassa.

La spremitura a freddo dei frutti del nocciolo, permette di mantenere tutte le caratteristiche organolettiche dell’olio che sarà perfetto da utilizzare nella beauty routine di tutti i giorni anche delle giovanissime. Ma scopriamo assieme tutti i benefici che questo’olio apporta alla pelle grassa ed impura.

Olio di Nocciola | elisir di bellezza e salute per pelli grasse e impure

L’olio di nocciola è un ingrediente ricco di antiossidanti e fortemente remineralizzante, questo se assunto per bocca ma le sue qualità benefiche non si fermano al campo alimentare, quest’olio infatti, si può considerare un vero e proprio elisir di bellezza e salute per pelli grasse ed impure.

Sconosciuto ai più, l’olio di nocciala, se utilizzato nella routine di cura della pelle riesce a purificare la pelle in profondità, donandole equilibrio. Sulle pelli grasse e con tendenza acneica infatti, svolge diverse azioni:

Purificante

Se passato sulla pelle umida prima con le dita e poi insistendo sulla naso, fronte e mento, zone in cui si formano punti neri, riesce a liberare i pori, ostruiti da residui di makeup e smog.

Astringente

Applicato sulla pelle, riesce a purificare i pori e anche a restringerli in modo delicato. Troppe volte infatti per restringere i pori vengono utilizzate soluzione o tonici ‘astringenti’ contenenti alcool. Questi prodotti provocano un restringimento immediato dei pori che poco dopo producono più sebo perché sottoposti ad un forte stress e disseccamento. L’olio di nocciola risulta essere davvero delicato.

Riequilibrante

L’olio di nocciola, utilizzato tutti i giorni, riesce a regolare la produzione di sebo nelle pelli grasse e acneiche.

Questo prezioso olio vegetale può essere utilizzato ogni giorno come un latte detergente o come struccante, perfetto per la pulizia della pelle in 3 biofasi.

La prima biofase consiste nel massaggiare la pelle con l’olio di nocciole insistendo su occhi e labbra per eliminare ogni residuo di makeup, poi si eliminerà l’olio detergendo la pelle con una saponetta naturale, come ad esempio il sapone di aleppo, ed infine si passerà un tonico acidificante su tutto il viso.

