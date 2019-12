Natale è convivialità, famiglia e anche pranzi e cene da passare assieme. Ecco 8 cocktail che non possono assolutamente mancare al pranzo di Natale.

A Natale il brindisi è d’obbligo e come preludio del pranzo in famiglia niente di meglio che un aperitivo alcolico accompagnato da qualche tartina o stuzzichino preparati in casa.

Anche chi non usa bere alcolici in un’occasione così speciale un cocktail anche leggero, lo berrà volentieri, quindi tolti i bambini e le donne in gravidanza, ecco 8 cocktail che non possono assolutamente mancare al pranzo di Natale 2019!

Pranzo di Natale 2019 | 8 cocktail che non possono assolutamente mancare

Se siete tra gli amanti dell’aperitivo, non potete assolutamente perdere quello del pranzo di Natale. Abbiamo selezionato per voi 8 cocktail a base di spumante e chamapgne semplici da preparare, ottimi e che incontreranno il gusto di tutti, donne comprese.

Un modo per accogliere parenti ed amici ed inaugurare il pranzo di Natale in modo gioioso e colorato. Ricette semplici che potranno essere preparate anche da chi non ha mai simpatizzato con lo shaker, perché non servirà! I cocktail potranno essere preparati sul momento oppure in precedenza e messi in una caraffa in vetro per essere serviti al momento giusto.

Mimosa

Per preparare il Mimosa, avrete bisogno di:

1 flut

1/3 spremuta d’arancia

2/3 vino frizzante o prosecco

scorza d’arancia a guarnire.

Rossini

Per preparare il Rossini, avrete bisogno di:

1 flut

1/3 succo di fragole

2/3 vino frizzante o prosecco

fragolina a guarnire

Bellini

Per preparare il Bellini, avrete bisogno di:

1flut

7/10 di spumante

3/10 di succo di pesca

Spritz

Per preparare lo Spritz, avrete bisogno di:

1/3 di Aperol

1/3 di Prosecco

1/3 di soda

