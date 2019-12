Cosmetici fermentati | cosa sono e come funzionano

I cosmetici fermentati stanno rivoluzionando il mondo della cosmetica ed il modo di prendersi cura della pelle. Cosa sono e perché sono così efficaci.

La fermentazione è una pratica che si usa da migliaia di anni, soprattutto sul cibo per aumentarne esponenzialmente e biologicamente il valore nutrizionale. Immergendo il cibo in acqua salata, si da il via alla fermentazione e alla crescita di una flora batterica ‘buona’ attraverso un processo in cui i batteri si nutrono di amido generando acido lattico. Con tale procedimento vengono creati la vitamina B, i probiotici, gli acidi omega 3 e gli enzimi.

Per la cura della pelle, la fermentazione è arrivata come una grande innovazione capace di potenziare i prodotti di cura della pelle e di farne dei veri e propri elisir di bellezza e salute per l’epidermide.

Cosmetici fermentati | la nuova frontiera della skincare

La fermentazione nel campo della cosmetica, rappresenta una vera e propria rivoluzione. I principi attivi contenuti nei prodotti di bellezza come sieri, creme e lozioni vengono scomposti e sottoposti alla fermentazione. Questo procedimento aumenta i livelli di antiossidanti in ciascun ingrediente e lo rende biodisponibile.

Questo vuol dire che ogni prodotto può essere assorbito in profondità curando la pelle in modo unico rallentando notevolmente il processo di invecchiamento della pelle. La nuova frontiera dei prodotti per la pelle contengono aminoacidi prodotti dalla fermentazione di cereali come riso, quinoa o legumi come i ceci. Questi ingredienti idratano la pelle fino allo stato profondo sintetizzando il collagene e aumentando l’assorbimento dei nutrienti.

Possono anche contenere estratti vegetali come quello di cocco fermentato, perfetto per la creazione di prodotti da applicare su viso, labbra e corpo per idratare e proteggere la pelle. Sono molte le aziende di cosmetica che si sono volute sperimentare nella produzione di questo nuovo concetto di bellezza e cura della pelle, e si possono trovare nelle farmacie e bio profumerie più fornite. Si possono trovare oli per il viso e il corpo, creme e maschere trattamento e anche struccanti e detergenti addizionati di ingredienti fermentati.