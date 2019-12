Ecco perché non dovresti mai buttare la carta d’imbarco

La carta d’imbarco non andrebbe mai buttata appena dopo aver preso l’aereo. Un’abitudine comune a molte persone che potrebbe rivelarsi molto pericolosa.

La carta d’imbarco è un vero e proprio documento che non andrebbe mai gettato distrattamente in un cestino dell’aereoporto appena dopo aver preso l’aereo. Questa abitudine che appartiene a molti, potrebbe diventare molto pericolosa e mettere in pericolo la privacy di chi l’ha utilizzata per viaggiare.

Se siete tra quelli che viaggiano spesso e buttano la carta d’imbarco come fosse un pezzo di carta da smaltire immediatamente, non fatelo più!

La carta d’imbarco non andrebbe mai gettata appena dopo aver preso l’aereo | ecco perché

L’abitudine diffusa di gettare la carta dìimbarco nel primo cestino utile appena scesi dall’aereo potrebbe rivelarsi davvero molto pericolosa, questo perché su questo documento è posto un codice a barre che contiene molte informazioni sul viaggiatore.

Il codice a barre presente su ogni carta d’imbarco permette l’accesso a dati personali molto sensibili come l’indirizzo di casa, l’indirizzo e-mail, il numero di telefono e anche alcuni dati finanziari se per esempio il biglietto è stato acquistato pagando con carta di credito.

Un hacker potrebbe quindi avere accesso facilemente a tutti questi dati. Non si dovrebbe inoltre, fotografare la carta d’imbarco e postarla sui social, una leggerezza che potrebbe costare molto cara, visto che dei malintenzionati potrebbero venire a conoscenza dei vostri dati personali.

Cosa fare dunque con la carta d’imbarco dopo essere scesi dall’aereo? Portarla a casa e smaltirla dopo averla tagliata in tanti pezzettini, meglio ancora con un distruggi documenti, dispositivo che tutti noi dovremmo avere in casa.

Troppe volte compiamo gesti con leggerezza, come quello di buttare una semplice carta d’imbarco alla fine di un volo aereo, ma queste leggerezza potrebbero costare caro alla nostra famiglia in quanto dei malintenzionati potrebbero, dopo aver scoperto dove abitiamo, organizzare un furto in casa oppure, dopo essere venuti a conoscenza dei dati della nostra carta di credito, sottrarre dei soldi dal nostro conto in banca.

