Cristina Parodi mamma orgogliosa | La laurea del figlio Alessandro

Cristina Parodi mamma orgogliosa: la giornalista festeggia la laurea del figlio Alessandro, dottore con il massimo dei voti in scienze ambientali.

Cristina Parodi festeggia con orgoglio la laurea del figlio Alessandro, da oggi dottore in scienze ambientali con il massimo dei voti. Come tutte le mamme, anche la giornalista si è detta fiera del risultato conseguito dal suo bambino sfoggiando sui social tutta la sua felicità.

Cristina Parodi festeggia la laurea del figlio Alessandro: “non lavorerà in tv, vuole fare l’agricoltore”

Con un sorriso radioso, Cristina Parodi, insieme alla sua famiglia, ha festeggiato la laurea del figlio Alessandro che, ad una settimana dal Natale, ha fatto a mamma Cristina e a papà Giorgio Gori il regalo più bello. “Mood mamma felice per Ale che si e’ appena laureato. 110 e lode, fiera di te”, ha scritto la giornalista.

Tantissimi gli auguri ricevuti dalla Parodi, ma c’è anche chi ha lanciato una provocazione. “Si dice che le soddisfazioni dei figli siano più soddisfacenti delle proprie. Vedremo un altro Parodi al TG 5? Chiss”, ha chiesto un utente. “Bon credo proprio! Si è laureato in scienze ambientali e vuole fare l’agricoltore”, è stata la risposta della Parodi.

Cristina, poi, ha pubblicato un’altra foto in cui, insieme ad Alessandro, ci sono le sorelle Angelica e Benedetta. Lo scorso marzo, a laurearsi, era stata proprio Benedetta, la primogenita della Parodi e di Giorgio Gori. In quell’occasione, la giornalista scrisse: “Quando la tua bimba grande si laurea ti accorgi di come passi veloce il tempo. Quante gioie mi ha regalato questa giovane donnina speciale che, passo dopo passo, sta trovando il suo posto nel mondo. Un po’ più lontano da me ma sempre dentro il mio cuore. Bitta sono orgogliosa di te. Sei stata bravissima”.