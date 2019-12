Diy | porta candele natalizio in vetro -VIDEO

Un graziosissimo porta candela natalizio in vetro, perfetto per decorare la casa o per un originale regalo fai da te.

Se amate il Natale ed in particolare tutti gli oggetti e le decorazioni fai da te legate a questa festività religiosa, non perdete il video tutorial per realizzare uno splendido porta candela in vetro che si potrà realizzare riciclando un barattolo che si ha in casa e utilizzando pochi altri semplici materiali.

Un‘idea regalo davvero low cost ma di grande effetto che potrà essere realizzata e personalizzata con colori e decorazioni diverse per farne tanti regali per le persone che amiamo.

Natale fai da te | come realizzare il porta candela in vetro | il video tutorial

Per realizzare il porta candela in vetro, avrete bisogno di:

1 barattoli di vetro

1 candela

rami di abete artificiale

bacche artificiali

pignette

spago

colla a caldo

forbici

neve spray

Dopo aver selezionato e tagliato i rametti di abete che utilizzerete per decorare il barattolo di vetro, si potranno applicare allo stesso con l’aiuto della colla a caldo. La decorazione di rametti si dovrà concentrare nella parte bassa del barattolo per lasciar intravedere la luce della candela.

Una volta applicati i rametti si potrà applicare lo spago intorno alla decorazione sempre con la colla a caldo. Lo stesso spago andrà applicato all’estremità superiore del barattolo facendolo giare più volte e chiudendo con un bel fiocco. Lo stesso fiocco andrà decorato con un piccolo rametto di abete arricchito di bacche e pignette.

Una volta terminata la decorazione del barattolo si potrà vaporizzare un poco di neve spray per regalare al manufatto un tocco in più di natalizio. Incollare la candelina al centro del barattolo sarà l’ultimo passaggio.

La candelina, se il porta candele non sarà utilizzato a tavola durante il pasto, potrà essere scelta aromatizzata in modo da profumare l’ambiente ogni volta venga accesa.